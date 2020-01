Arquivo: o DEBATE na história

Em outubro de 1988, Lauro Migliari tinha o apoio das forças políticas e econômicas de Ourinhos e era o grande favorito das eleições. A um mês do pleito, o DEBATE publicou uma pesquisa mostrando que o vencedor seria Clóvis Chiaradia. O jornal foi criticado e até debochado. No dia 15 de novembro, Chiaradia foi consagrado nas urnas. Em seus 42 anos de existência, o jornal nunca errou uma pesquisa eleitoral. Em outra reportagem, o vereador Roberto Guidio Tiririca Perez, de Ipaussu, resolveu ser “boia-fria” por alguns dias, cortando cana no campo. Ele disse que não ligava para críticas que diziam ser um ato eleitoral. “Quis sentir na pele o sofrimento desta gente”, resumiu. Na Câmara de Santa Cruz, os vereadores pedem informações sobre o inquérito que apurava o desaparecimento de milhões de uma conta judicial em nome da massa falida da Erisoja. Ninguém do Poder Judiciário foi responsabilizado e, anos depois, o Estado acabou sendo condenado a ressarcir o dinheiro que estava sob a guarda de autoridades do próprio Judiciário.

Publicado na edição impressa de 12/01/2020