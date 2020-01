DICAS – Edição de 19/01/2020

O ausente

Apesar da presença anunciada com estardalhaço pelo grupo do prefeito Otacílio Parras (PSB) no ano passado, o governador João Doria (PSDB) não compareceu à 25ª “Festa do Peão de Boiadeiro” de Santa Cruz do Rio Pardo. Ainda não se sabe o motivo.

Eleições

Já estão proibidas as divulgações de pesquisas eleitorais sem o competente registro na Justiça Eleitoral. Isto, claro, para o político que não mora em Santa Cruz do Rio Pardo. Afinal, no ano eleitoral de 2018, o prefeito Otacílio Parras divulgou nos microfones da rádio Difusora uma pesquisa totalmente fraudulenta e sem registro. E nada aconteceu, pois o Ministério Público Eleitoral aparentemente fingiu que não escutou.

Cartas marcadas?

A entrega do sistema Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já possui duas OSs (Organização Social) credenciadas para disputar a terceirização. São a Abedesc — que já administra a UPA de Santa Cruz — e a Fênix do Brasil. Há de se estranhar, porém, que o comando do Samu tem apresentado todo o sistema à Abedesc, cujos representantes visitaram todas as instalações regionais. Alguém tem dúvida sobre qual OS será considerada vencedora?

Mirando 2022

O “assessor oculto” do deputado Capitão Augusto Rosa (PL), Neno Batista, também perambulou pela arena do rodeio nesta semana. Rosa pretende aumentar a visibilidade do pupilo para lançá-lo candidato a deputado estadual dentro de dois anos.

Preterido

A prefeitura anunciou que pessoas com deficiência física com dificuldade de locomoção têm acesso gratuito ao camarote da Festa do Peão. O cadastramento, segundo o governo, está a cargo da secretaria dos Direitos da Pessoa com deficiência. No final de semana, porém, Alexandre José Cássio Bezerra, 31, não foi autorizado a receber o benefício. Ele é amputado da perna esquerda, mas a justificativa é de que não usa cadeira de rodas. “Meu sobrinho estava louco para ir na festa, mas fui impedido”, reclamou. Com a palavra, os responsáveis pela secretaria.

Sindicância

O “Semanário Oficial” publicou ontem a portaria do presidente da autarquia Codesan, Maurício Salemme Corrêa, instaurando uma sindicância para apurar a construção de uma estrada particular na área “esquecida” da Chácara Peixe. Apesar da obra ter sido feita por uma máquina da Codesan, não houve autorização da direção da autarquia e nem do prefeito Otacílio Parras. O prazo para conclusão é de 90 dias.

Assoreamento

O “marco zero” de Santa Cruz, que homenageia o local em que nasceu a cidade há 150 anos, está mais do que abandonado. Uma proteção na lateral

da ponte do “Chafariz” havia ruído e houve desmoronamento. A prefeitura fez o conserto, mas jogou os entulhos na beira do ribeirão São Domingos. E não refez a proteção.

‘Coisas de Política’

Trabalho noturno

Este “causo” foi contado pelo Sr. Adãozinho, cujo repertório de histórias é sempre notável. O fato aconteceu quando um político da cidade, em plena campanha eleitoral, resolveu visitar um bairro da zona rural. No caminho, uma estrada de terra muito ruim e empoeirada, após uma curva acentuada, deparou-se com um lamaçal. Foi entrar com o carro e ficou enroscado, sem condições de sair daquele atoleiro. Foi aí que surgiu um matuto com um tratorzinho e ofereceu-se para rebocar o carro, pedindo uma certa quantia pelo trabalho.

Feito o serviço, o roceiro comentou que já era o décimo carro que ele desatolava naquele dia. O político, espantado, perguntou:

— Nossa! E para arar sua terra, você trabalha à noite?

Veio, então, a resposta comprometedora:

— Que nada! De noite eu tenho uma carreta com um tanquinho e venho encher este buraco com água de novo!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)