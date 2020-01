Homenageado, Edson Marrero já planeja festa do peão de 2021

Grade do próximo ano já foi anunciada

Organizador da “Festa do Peão de Boiadeiro” de Santa Cruz do Rio Pardo, o empresário Edson Marrero recebeu uma dupla homenagem na abertura oficial do evento, na noite de quinta-feira, 16. Ele recebeu uma fivela especial do rodeio da equipe “Rancho Primavera”, que há anos participa do evento esportivo. Marrero também segurou as lágrimas quando o telão exibiu um pequeno documentário sobre os 25 anos da festa, com declarações de empresários sobre o pioneirismo e arrojo de Marrero. Um dos destaques foi o pronunciamento de Kiko Quagliato, empresário que acompanha e apoia a festa de Santa Cruz desde o início.

Edson Marrero também foi lembrado nos discursos dos políticos. O deputado federal Capitão Augusto (PL), por exemplo, que hoje é considerado o “patrono” dos rodeios no Brasil, lembrou que, quando se aproximou da atividade, a primeira pessoa com quem fez contato foi o santa-cruzense.

O próprio Marrero, que nunca faz discurso na arena de rodeio, arriscou algumas palavras a mais. Minutos depois, refeito da emoção, ele disse que a festa deste ano tem um diferencial a mais, pois marca o sesquicentenário de Santa Cruz do Rio Pardo. “Muita gente não sabe o trabalho que dá, mas é bom vermos a colheita bem sucedida”, disse ainda na noite de quinta-feira, lembrando que, até aquele momento, tudo transcorria dentro do programado.

O empresário afirmou que já começou a planejar a festa de 2021. “Na verdade, este trabalho começou em novembro. Teremos uma grade tão forte como a deste ano”, disse. Ele revelou, dois dias depois, que a festa do próximo ano terá Jorge e Matheus, Yasmim Santos, César Menoti e Fabiano e Jarry Smith.

Edson Marrero lembra que já teve muitos prejuízos ao longo de 25 anos organizando o evento. Hoje, pela magnitude que a “Festa do Peão” de Santa Cruz alcançou — com um orçamento atual avaliado em R$ 2,2 milhões —, o empresário diz que é preciso ter “ainda mais cuidado para não perder”.

Conhecido pelo gênio forte, a calma que Edson Marrero ostentava na noite de quinta-feira, nos espaço dos camarotes, provavelmente era um indicativo de que, ao menos neste ano, a “Festa do Peão” de Santa Cruz do Rio Pardo não foi financeiramente negativa.