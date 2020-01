Inscrições para transporte gratuito acontecem no domingo, dia 26

Interessados devem

levar documentos para

preencher formulários

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Universitários que pretendem viajar com transporte gratuito do município devem comparecer ao “Ginásio de Esportes Anis Abras” no domingo, 26, para se inscrever. As inscrições começam às 8h e vão até às 12h.

O comunicado foi publicado na edição extra do Semanário Oficial na quarta-feira, 15. Ao todo, são oferecidas 145 novas vagas. Do total, 55 serão para Bauru, 17 para Jacarezinho e Marília e 50 para Ourinhos. Também há seis para o período diurno em Ourinhos.

O candidato deve levar comprovante de residência, cópias do RG e CPF, histórico escolar do Ensino Médio, comprovante de matrícula e duas fotos 3×4 recentes.

Quem já é beneficiado pelo transporte deve retirar a ficha cadastral na secretaria de Educação até o próximo dia 24. O horário de atendimento é das 8h às 16h.

O transporte gratuito de universitários não deve dificultar os vestibulandos que ingressarem na Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp. O impasse aos candidatos da universidade de Bauru acontece porque a inscrição para o transporte exige, entre outras coisas, comprovação de matrícula na universidade. Mas os resultados da instiutição só serão divulgados na segunda-feira, 27.

A Unesp possui campus em Bauru, com Arquitetura, Comunicação e Engenharias, e Ourinhos, onde há o curso de Geografia. Centenas estudantes se deslocam diariamente aos campi da Unesp das duas cidades.

Consultada, a prefeitura informou que nada deve mudar na inscrição. “O estudante assina um termo se comprometendo a entregar o comprovante de matrícula em de 30 dias”, diz a nota.