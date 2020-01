Tonico Lista tem quatro netos vivos

Coronel que morreu assassinado em 1922

Sérgio Fleury Moraes

Oficialmente, o coronel Antônio Evangelista da Silva, o lendário “Tonico Lista” que morreu assassinado a tiros em 1922, teve três filhos com Guilhermina Brandina da Conceição, a viúva do coronel Batista Botelho com quem se casou na primeira década do século XX. No entanto, houve um quarto filho, não registrado em nome do coronel, fruto de um relacionamento amoroso com uma cuidadora da mãe do coronel. Na verdade, a jovem Maria Rita era sua prima e o caso de amor aconteceu quando Tonico ainda era solteiro. Aos 6 anos, o menino foi “adotado” por um homem que se casou com Maria Rita. O garoto cresceu, casou-se e teve quatro filhos, que são netos legítimos do coronel. Dois deles moram atualmente em Santa Cruz. Outros dois, em outras cidades.

Os familiares sabem da história, que foi contada por tias e amigos e atravessou gerações. No entanto, não querem a divulgação dos nomes. A reportagem conversou com uma das netas do coronel, que autorizou a divulgação do sobrenome. O menino do qual o coronel foi pai precoce recebeu o sobrenome do homem que o adotou e da mãe: Bueno Marques. O jornal só vai publicar os nomes das primeiras gerações do “filho bastardo” do coronel.

Os historiadores Celso Prado e Junko Sato Prado pesquisaram e constataram que a história é verídica. Há, inclusive, documentos que comprovam o fato que Tonico não conseguiu esconder da história. Enfim, o homem mais poderoso de Santa Cruz no início do século XX, cuja fortuna seus descendentes “oficiais” destruíram, ainda possui netos na cidade que comandou durante muitos anos.

A trajetória de Antônio Evangelista da Silva é rica em informações, romance e violência. Sua história deu origem ao livro “Tonico Lista, o Perfil de uma Época”, de José Ricardo Rios e que só foi lançado pelo DEBATE em 2004, após a morte do escritor. A obra se esgotou, mas conseguiu perpetuar o perfil do coronel, suas importantes ligações políticas com personalidades do País e a lenda que se formou em torno de sua memória.

Em novembro do ano passado, Celso Prado e Junko Sato lançaram o livro “Santa Cruz do Rio Pardo – Nos Tempos dos Coronéis e Mandadores”, acrescentando informações detalhadas sobre a história do coronel Tonico Lista. A obra, aliás, cita o filho não reconhecido de Lista.

Caso de amor

O romance com a prima aconteceu no início do século XX. Antônio Evangelista da Silva tinha pouco mais de 20 anos e ainda morava com os pais, embora já fosse um próspero comerciante. Tonico nascera em São Simão-SP em 1867 e chegou a Santa Cruz em 1885, aos 18 anos, com os pais João Evangelista da Silva e Marcolina Baptista de Jesus.

A primeira mulher que o encantou era Maria Rita da Conceição, a prima que morava num sítio perto da área urbana. No começo do século XX, ela veio para a cidade para estudar e passou a ser cuidadora da mãe de Tonico, “dona” Marcolina. Foi neste período que o caso de amor aconteceu. Maria Rita ficou grávida e, em 12 de julho de 1902, deu à luz a Benedicto.

O menino nasceu num período conturbado da história da cidade — e de Tonico Lista. Quatro dias antes do nascimento, o coronel Batista Botelho deu um tiro no próprio ouvido, por razões até hoje misteriosas. Ele morreu seis dias depois, no dia 8 de julho de 1902. O suicídio de Botelho entristeceu a população e mudou o perfil político de Santa Cruz do Rio Pardo. Tonico Lista, que se tornava pai havia menos de uma semana, também estava abalado, pois era correligionário de Batista Botelho. Ele não reconheceu o filho com Maria Rita.

Anos depois, Tonico se casaria com Guilhermina, viúva de Batista Botelho. No entanto, não há nenhum registro de qualquer relacionamento entre os dois quando ela ainda era casada com o antigo chefe político de Santa Cruz. O suicídio de Botelho, segundo Celso Prado, teria como justificativa inúmeras dívidas e processos — na Justiça e na Câmara Municipal — que o acusavam de desvio de recursos públicos.

Maria Rita passa a viver reclusa na casa dos pais. Afinal, ser mãe solteira no limiar do século XX era uma grave desonra. O registro de Benedicto, conforme documento lavrado no cartório de Santa Cruz do Rio Pardo, conta o nome da mãe e cita o pai como “incógnito”.

Mas o destino traria Maria Rita novamente ao seio da sociedade. Em 1908, ela se casou com Gustavo José Marques, que reconheceu Benedicto como seu legítimo filho, dando-lhe, inclusive, o sobrenome. Curiosamente, o comerciante João Evangelista da Silva — pai de Tonico — foi testemunha da união conjugal, juntamente com Emygdio Piedade Filho. Outro fato surpreendente é que Gustavo era simpatizante do grupo de Francisco de Abreu Sodré, adversário político de Tonico Lista.

As vidas de Tonico Lista e Maria Rita se separaram. Em 1904, o coronel se casou no religioso com Guilhermina Brandina da Conceição, viúva de Batista Botelho. Era rico e, para que ninguém pensasse que a união acontecera por interesses financeiros, Tonico fez questão de doar uma fazenda de Guilhermina à Igreja. O casamento civil só foi realizado em novembro de 1913.

Quando morreu assassinado, em 1922, o coronel Antônio Evangelista da Silva era muito rico. Ele estava de mudança para São Paulo, onde comprara uma mansão e já fazia negócios. Havia vendido a fazenda Mandaguahy e outros bens, mas continuava como prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Assim, vivia entre a capital e a cidade que ainda comandava.

Porém, estava jurado de morte. Em 1921, foi preso e acusado de ser o mandante de assassinatos. Conseguiu ser absolvido pelos advogados Pedro Camarinha, Júlio Prestes (presidente eleito do Brasil em 1930, mas impedido de tomar posse pela Revolução comandada por Getúlio Vargas), Altino Arantes e Raphael Corrêa de Sampaio.

No ano seguinte, porém, foi alvejado mortalmente por um soldado da Força Pública na venda de Mizael de Souza Santos, onde costumava ler jornal e tomar café. Em estado grave, foi transferido de trem para São Paulo no dia seguinte, mas morreu antes de chegar à capital. O soldado Francisco Alves foi absolvido num estranho júri e jornais da capital noticiaram que o assassino recebeu dinheiro de opositores de Tonico logo após deixar o fórum na praça Leônidas Camarinha. Seria o “pagamento” pelo serviço.

No entanto, a história apontou como mandante do crime o então secretário de Segurança Pública do Estado, Cardoso Ribeiro, que mais tarde se tornou ministro do Supremo Tribunal Federal. Muitos anos antes, no início da carreira de juiz, Cardoso foi expulso de Santa Cruz por Tonico Lista e jurou vingança.

Além da viúva Gulhermina, o coronel deixou sua fortuna para os filhos João, Rita e Alice. Em poucos anos, porém, tudo foi sendo vendido e consumido. Quando vivo, o escritor José Ricardo Rios, que escreveu o primeiro livro sobre Tonico Lista, afirmou que os filhos venderam até o jazigo do coronel, no cemitério do Araçá, em São Paulo.

João, o primogênito “oficial” de Tonico Lista, viajou pelo mundo, foi enxadrista brasileiro reconhecido e morreu solteiro na década de 1980. O historiador Celso Prado o conheceu quando João já era pobre. Um fato marcante do filho de Tonico aconteceu na década de 1930, quando o jovem tentou assassinar Leônidas Camarinha, mas acabou atingindo mortalmente o próprio primo Luis Besana.

Guilhermina ainda se casou pela terceira vez com Victor Rossi. Mas morreu aos 64 anos, em junho de 1929, em Santa Cruz do Rio Pardo. Era proprietária de apenas três imóveis urbanos na cidade.

Quando teve seu primeiro filho com Maria Rita da Conceição, que não foi registrado pelo coronel, Tonico Lista tinha 35 anos, era rico e estava começando a se transformar numa figura política proeminente em Santa Cruz do Rio Pardo. Não há muitas informações sobre a vida amorosa do coronel, mas sabe-se que ele, quando jovem e ainda no século XIX, era frequentador de um prostíbulo na cidade. Solteiro, conquistou a simpatia — e o coração — da proprietária, Maria Antonia do Espírito Santo, citada por pessoas da época como uma bela mulher.

No dia 10 de junho de 1892, Tonico estava no meretrício na companhia da amante. No entanto, naquela mesma noite estavam na cidade soldados da Força Pública. A escolta, na verdade, iria pernoitar em Santa Cruz a caminho de São Pedro do Turvo, com a missão de prender o místico “Frei Manoel”, que comandava um grupo de fanáticos numa seita religiosa clandestina.

Dois destes soldados, embriagados, resolveram se divertir no prostíbulo, que já estava fechado desde a chegada de Tonico Lista. Eles batem, chamam pelas mulheres e ameaçam arrombar a porta. Tonico sai à janela e diz para os dois irem embora. Bêbados, eles arrombam a porta e entram armados. Com um revólver Smith Wesson calibre 38, Tonico mata os dois soldados.

O coronel foge do flagrante, mas alega legítima defesa. Quando se apresenta, fica poucos dias preso e, julgado em setembro do mesmo ano, é absolvido. Não houve apelação.

Depois do romance com a prima Maria Rita, Tonico Lista se casou com Guilhermina Brandina da Conceição em 1904, viúva de Batista Botelho e, sem dúvida, o amor de sua vida. Esta, por sinal, foi casada com os dois políticos mais poderosos de Santa Cruz do Rio Pardo que, curiosamente, morreram praticamente no mesmo dia, exatamente com a diferença de 20 anos.

O mais famoso ator santa-cruzense, Umberto Magnani Netto, que morreu em 2016 em plena gravação da novela “Velho Chico”, da Globo, era fascinado pela história do coronel Antônio Evangelista da Silva. A amigos, ele sempre dizia que Tonico era um ótimo tema para uma minissérie ou até mesmo um longa-metragem. Aliás, Umberto sempre espalhou a lendária história do coronel de Santa Cruz, na esperança de que algum produtor pudesse financiar uma produção.

Mesmo nas novelas em que participou — na Globo, Record ou SBT — quando havia alguma oportunidade o ator de Santa Cruz gostava de improvisar algo sobre a história da cidade onde nasceu.

Numa novela de época do SBT, quando fazia o papel do dono de uma venda, Umberto fugiu do ‘script’ e seu personagem alertou um cliente: “Se vai para o sertão, cuidado com o coronel Tonico Lista lá em Santa Cruz do Rio Pardo”.