Geraldo Machado: ‘A Caderneta de Coelho’

A Caderneta de Coelho

* Geraldo Machado

“Sou muito alcançado de

lembranças e saudades”

Foi uma ocasião agradável falar pelo telefone com o Arlindo de Carvalho. Ficamos muitos anos separados pela distância que vai de Chavantes a Assis, e pelo tempo de que não de que se não tem conta e passa obstinado.

Nossa amizade tem muitos anos. Vem dos nossos pais. A família Carvalho, assim com os Bueno, vieram, ambas, de São Simão, no começo do século passado, bem antes da Estrada de Ferro. Vieram para as terras novas plantar café.

Os irmãos, Arlindo (pai), o Ezequias e o Olimpio foram donos de fazendas nesta região. Chavantes de hoje os têm como esquecidos, que é a homenagem dos ingratos. Foram homens de bem, trabalhadores, que lembro com o maior respeito. O Arlindo — o pai — casou-se em Santa Cruz do Rio Pardo, com dona Anita, irmã de Zeca Pio, de família tradicional na cidade. Do casamento tiveram três filhos e uma filha. Convivi com todos.

O Dirceu, o Arlindo e o Antenor estudaram em Santa Cruz. O Dirceu, o mais velho, regulava comigo na idade. Morreu muito jovem, estudante. Desolou a família e os amigos com sua falta, nos anos 1930.

Nesse tempo eu estudava em Botucatu, e só nas férias via os Carvalho.

Quem mais conviveu com ele foi o Wilson Gonçalves. Foram colegas de escola, ligados por uma amizade muito especial, muito fraterna.

Da conversa que eu tive com o Arlindo, veio muita recordação e a promessa de um possível reencontro. Lembrei-me de um fato ocorrido naqueles bons tempos e rimos bastante ao comentá-lo. Numa das férias de dezembro — as maiores — passei uma semana com o Wilson no sítio do tio Osório. Andamos a cavalo e nadamos no rio Pardo que passa perto do sítio de saudosas lembranças. Um dia fomos à Santa Cruz e lá procuramos o Dirceu.

O Arlindo e o Antenor aproveitavam as folgas das aulas para caçar preás nas várzeas, levando um cachorro e armados de estilingue. Fiz muito isso quando criança. Era tão divertida quanto emocionante essa proeza. O cachorro pequeno, acostumado com a façanha, ia aos pulos pelo capinzeiro.

A preá fugia célere até alcançar os trilhos. Lá o caçador esperava de estilingue esticado na borracha, seguro pela forquilha do “leiteiro”, armado de pedra na malha de couro. Que emoção acertar a estilingada! Corria-se o risco de ser picado por cobra ou ferir os pés descalços na “navalha de mico”, mato comum nas baixadas úmidas. Mas — quem fez isso vai concordar comigo — se houvesse tal prevenção judiciosa, de que valeria ser menino? É o que falta hoje nos meninos de rua, sem travessuras, dados aos vícios que os convidam à apatia e alienação das drogas.

Eu, Wilson e o Dirceu, naquele dia de encontro, estávamos na cozinha tomando café com os biscoitos de polvilho da d. Anita. O assunto em pauta era de moços. Bailes, passeios, namoradas. Eis senão quando, de rompante entra na cozinha o Arlindo esfregando o olho em choro com o nó dos dedos, furibundo e gesticulante. Calças curtas, mal seguras no cós, camisa vendendo fubá, danado. Entrou para dizer pelo nariz: — “quem foi que pegou a minha caderneta de coelho?” Houve um susto generalizado até que a d. Anita e o Dirceu acudiram o possesso: — “que diabo de caderneta é essa, Arlindo?”. Limpando na manga da camisa o que lhe corria pelo nariz congestionado, o menino explicou. Era uma caderneta de assento das preás que ele matava. Havia entre ele e o Antenor uma competição para saber quem era melhor caçador de preá. Eram tantas que nem dava para matar a canivete, com um pique no cabo da forquilha do estilingue.

Era um costume fazer-se quando se derrubava uma rolinha que estava “de peito”. Quando a estilingada acertava uma juriti, dava-se dois piques.

Na conversa com o Arlindo, pelo telefone, perguntei se ele ainda guardava a caderneta de coelho. Rimos — quase choramos — lembrando dessa fase distante da vida. Ah! As preás, as codornas, os nambus e as juritis da infância!

Como somos efêmeros, como é fugaz a meninice e transitórias as alegrias.

Quando damos conta, lá vem a estilingada fatal. É o dia da caça que nos vê caçados, que nos vê cansados. Eu, confesso contristado, há muito tempo perdi a minha caderneta onde apontava os meus sonhos. Era feliz e não sabia só porque era ressabiado…

* In memoriam

* Publicado originariamente em 2018