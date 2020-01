João Zanata Neto: ‘2020′

2020

João Zanata Neto

Da Equipe de Colaboradores

Eu admiro 2020. Faz-me pensar o quanto tenho vivido. Agradar-me-ia poder experimentar a eternidade. Veria o início e o fim de muitas transformações. Poderia até me intrometer e tentar resolver as grandes questões como o eterno comprometimento com as coisas do mundo. Sentaria e pensaria sem pressa, contemplando a natureza, inverno após inverno, sol após chuva, folhas caindo, flores desabrochando, a brisa que desenha nas areias, enfim, um paraíso que encanta os olhos de qualquer um.

Isto tudo pode parecer pura divagação, uma imaginação fecunda de alguém que tem esperança. Mas, se alguém disser: não temos tempo para isto, responda: se não temos, para isto, esta loucura que nos escraviza. O tempo nunca existiu, nós o inventamos!

Sei que pode parecer insensato ignorar o tempo, mas é insano deixar-se levar por uma ideia abstrata. Quantas ideias abstratas nos parecem realidade. Acreditar em algo que não existe é uma boa satisfação para quem não pode obter respostas. O mundo físico nos parece tão real e palpável, mas ele é apenas o que percebemos. Os seus efeitos produzem sensações que denominamos realidade. Você jamais verá a luz que lhe ilumina. O que você vê são os efeitos luminosos. Não é sem razão que criamos grandezas abstratas para mensurar uma realidade que não se conhece, somente se percebe. Todo o nosso conhecimento é algo indireto.

Eu espero, em 2020, conquistar o que foi planejado. É preciso ser sempre positivo. A grande satisfação está em conquistar o bem comum. Não é preciso ser um salvador do mundo. Dar um bom exemplo já contribui para as transformações evolutivas. Nem todo mundo tem grandes missões o que dá à vida uma aparente falta de significado a todos os que não veem propósitos claros em sua existência. Não são somente as grandes conquistas que nos fazem evoluir. Os pequenos gestos de bondades são tão ou mais importantes que muitas proezas. Quem já percebeu o paraíso que o cerca notou que somente ele não basta para a felicidade. A vida em harmonia se faz necessária em um paraíso.

Esta questão de harmonia pode parecer pura divagação desconectada da realidade. São idílios de uma imaginação utópica. Nem sempre somos crédulos na humanidade. Quando a desumanidade se apresenta como a tônica do momento, é preciso insistir e ter esperança. Muitas pessoas estão inconscientemente incrédulas e se deleitam nos prazeres mundanos. Há nelas uma sensação de que tudo está perdido e por isto se apoiam e se apegam na materialidade como forma de satisfação e entorpecimento das ansiedades. O mundo está viciado nas coisas do mundo.

Enquanto, no mundo, muitas pessoas se conformam e se adaptam a uma realidade cruel, há outras que tentam modificar a mesma realidade, mesmo que a experiência de uma revolução frustrada surta efeito apenas em seu âmago.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.