Pascoalino: ‘Um sinal de glória’

Um sinal de glória

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Eu abria a janela da sala, por onde não sei se entra ou sai o abafado da casa, quando vi o engraxate. Lembrei-me da última vez que alguém se enganou ali, embaixo daquela janela. “Moço, sua mãe não quer comprar vassoura?”. Podia ser apenas um macete da vendedora, forma de agradar homens parados na janela que acabam comprando vassouras desnecessárias. Também podia ser um sinal de que a vendedora, coitada, andava precisando consultar o oculista. Podia ser mil coisas. Para mim, foi a derradeira vez que alguém me confundiu com o que quer que seja a imagem de um filho e, como se não bastasse, moço.

Se é verdade que a mulher não esquece o primeiro sutiã, o homem sempre haverá de lembrar os seus últimos arroubos de juventude. A mulher que notou que eu já não era o mesmo foi minha mãe. Não pela folhinha, o calendário, mas porque dei de chegar em casa com um vidro de pimenta cumari, uma muda de maracujá doce, um palmito amargo, um café moído na hora, um porta-retrato, um saquinho qualquer… Foi ela quem reparou.

Pela fachada das casas é quase impossível saber quem limpa os próprios calçados. Por isso, o engraxate não respeitava a campainha de ninguém. Lembrei-me de quando eu ia de casa em casa para saber se não era ali que estavam precisando comprar chuchu ou queijo fresco. Chuchu, para quem não conhece, é tudo igual. Mas para vender algum chuchu, o segredo é colher o fruto quando a casca ainda não escureceu o verde claro. As mulheres que sabem costumam cravar a unha no fruto. O queijo era a minha avó que fazia. Vinha do sítio entre paninhos brancos que cheiravam queijo. Tentei vender na feira da Rua 12, mas ninguém comprava queijo aos domingos. O jeito foi correr as ruas da cidade com uma cesta de vime. Era assim: você batia palmas na porta da casa. Sol de arrebentar mamona. Às vezes saía um adulto para ver o que era. “Sua mãe não quer comprar queijo?”. Me olhavam como seu eu fosse testemunha de Jeová e eles tivessem acabado de acordar.

Depois de tantos anos ainda é assim – e acho que sempre será. Se o menino chega, educadamente, perguntando se tem sapato para engraxar, é aquela cara de desapontamento. Se o menino insinua uma arma e não pergunta se tão precisando de nada não, é outra conversa. Quem já foi assaltado é que sabe a diferença entre engraxate, pedinte, e ladrão.

Quando a abordagem permite o exercício do altruísmo, é aquele bota fora do que não presta mais, do que só está ocupando espaço na casa. Fartura de sapato velho, coleção de roupas rasgadas, multiplicação de pão duro e fruta passada. Quando a cena é dirigida pelo outro, você está roubado. Ladrão tem o péssimo hábito de escolher a dedo o que você acabou de comprar – e às vezes, nem começou a pagar. Levam tudo o que você tem de bom e deixam para você aquela infinidade de cacarecos usados… Quem ainda não foi assalto precisa aprender. Bandido não entra na casa de ninguém atrás de restos, nem de caridade – o que, no fundo, é a mesma coisa. E que barriga de bandido é um reloginho: basta entrar na casa dos outros que já começa a funcionar! Em cima do sofá novo, da cama do casal, da mesa da cozinha…

O engraxate já vinha pela porta do vizinho. Até agora não tinha feito para pagar a sola do sapato imaginário. Desci até o portão para que nem ele nem a vizinha ouvissem a minha resposta em voz alta, lá da janela. Disse baixinho que não. Eu também não tinha nada para as suas mãos sujas de graxa.

O menino se foi como veio: sem me desejar bom dia, sem reclamar da vida, sem dizer mãos ao alto. De todas as perguntas que não sei a resposta, um menino assim sob o sol é a que mais desafia minha compreensão. Afinal, o que o leva a preferir trabalhar?

* Publicada originariamente em 24/03/2002