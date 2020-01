A paixão pela carne, há 70 anos

Açougueiro há 70 anos, João Domingos

não esconde sua paixão pela

profissão que abraçou aos sete anos

André H. Fleury Moraes

João André Domingos tem 77 anos. E lá se vão 70 de profissão, como açougueiro. Na verdade, ele começou a trabalhar aos sete anos, numa época em que “tudo era mais difícil” e não havia proibição para o trabalho infantil. A carne naquela época, por exemplo, era cortada com serrote — e as pessoas podiam comprar apenas peças inteiras do alimento. Como açougueiro trabalhando ininterruptamente durante sete décadas, João é provavelmente o mais antigo de Santa Cruz. Mais que isto, é um verdadeiro recordista.

Ele conta que o primeiro emprego foi no açougue de Wilson Ribeiro, em frente ao Ginásio de Esportes. Ainda criança, tirava sebo de boi, limpava a carne e fazia entregas. Detalhe: de bicicleta, já que a cidade contava com poucos veículos automotivos.

Sem sacolas plásticas, a carne era embrulhada em papel de jornal. A sorte é que, segundo ele, havia poucos cachorros nas ruas. Assim, nenhum animal — ou mesmo humanos — ousava bisbilhotar o alimento. “Era tranquilo. O problema eram as ruas esburacadas”, lembra João. Pela falta de asfalto, a poeira também poderia atrapalhar o trajeto.

Aos 77 anos, João já passou por vários comércios. O curioso é que poucas vezes mudou de prédio. “Eu comecei no Wilson Ribeiro, que depois vendeu para o João Morguetti, que transferiu depois para outra pessoa. Assim, continuei no mesmo local”, conta, rindo.

Ele se recorda, por exemplo, da época em que trabalhou na fábrica de banha de porco. Era empregado da “Estrela”, uma das três do ramo que havia em Santa Cruz. “Tinha uma concorrência muito forte”, lembra. Aos 12 anos, já cuidava até das finanças de alguns açougues. Em toda a trajetória, durante dez anos ele chegou a ser dono de açougue.

Hoje aposentado, João nem pensa em deixar de trabalhar. “Se parar, fico doente”, diz. Ele é açougueiro do Supermercado São Paulo há seis anos. Nos dias de folga, fica entediado. “Minha sorte é que o frigorífico me liga para negociar peças para comprar”, conta.

João se orgulha de ser “seguido” por vários clientes há décadas. Alguns, ao chegar no recinto, perguntam: você por aqui, ainda trabalhando? “É minha paixão”, responde.

Considerado um “craque” no corte de carnes, ele alterna o trabalho entre duas salas, a câmara fria e aquela onde o osso é retirado, no subsolo do estabelecimento. De quebra, ainda tem tempo para rechear a linguiça, que, segundo ele, é dotada de um tempero especial. A receita? “É segredo. Esta eu não entrego”, diz.

Claro que, como toda profissão, há riscos. João já perdeu as contas de quantas vezes se cortou. Na coxa das pernas direita e esquerda nos braços ou nas mãos, há várias cicatrizes.

Casado, é ele quem leva a carne para casa. Por incrível que pareça, porém, prefere as chamadas “carnes de segunda”. “São mais saborosas. Nem me lembro de ter comido filé mignon”, garante. João gosta de paleta e é apaixonado por costela.

Com tantos anos de trabalho, o açougueiro já passou por várias crises econômicas. “O Collor, naquela época, acabou com a gente”, lembra, referindo-se ao ex-presidente que confiscou todo o dinheiro depositado nas poupanças. Quando o Brasil aderiu à URV — Unidade Real de Valor — pouco antes do Plano Real, João também viu as vendas caírem. Ele já sabe o ciclo: se o preço sobe, as carnes mais baratas, como frango ou porco, passam a ser as mais procuradas.

A falta de caminhões para o transporte do gado também dificultava o abastecimento. “Conheci gente que trazia uma boiada inteira de São Pedro do Turvo, tocando os animais de cima de um cavalo. Levava um dia inteiro”, relata. Eram tempos em que ter uma carteira de trabalho registrada era coisa rara.

Jogou futebol e come

‘tutano’ todos os dias

Poucos acreditam que João André Domingos vai completar 78 anos em junho deste ano. Sua aparência é de bem menos. João admite que já bebeu e fumou na vida, mas abandonou os vícios.

Também jogou futebol até a meia-idade, quando o corpo deu os primeiros sinais de que deixava de acompanhar a mente. Era do futebol de várzea e João vestiu a camisa de vários clubes de Santa Cruz do Rio Pardo. Era volante e, garante, nunca brigou em campo.

O segredo para não envelhecer, segundo ele, é comer ‘tutano’ – a parte líquido-gelatinosa localizada dentro do osso do boi, também chamada de medula. João prepara o alimento com pão e sal. Também gosta muito de vegetais, entre os quais cebola ou alho, que come até sem tempero.

Mas há outro fator que, para João, é fundamental para manter a juventude. “É preciso permanecer ocupado, com a cabeça firme”.

* Colaborou Toko Degaspari