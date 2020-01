Advogada Rosa Raimundo morre em Campinas-SP

Nascida em S. Cruz, ela deixou a

cidade para viver em Campinas

Santa Cruz do Rio Pardo amanheceu chocada no sábado, 25, com a notícia da morte da advogada Rosa Maria Raimundo, nascida na cidade e que manteve durante muitos anos um escritório de advocacia na avenida Batista Botelho, exatamente em frente à residência onde passou a infância e juventude. Conhecida por “Rosinha”, ela tinha 56 anos, era casada e não deixou filhos.

Rosa era filha de uma tradicional família de professores de Santa Cruz do Rio Pardo. Seu pai, Antonio Raimundo, lecionou durante muitos anos na escola “Leônidas do Amaral Vieira” e chegou a ser eleito vereador. No final dos anos 1960, mesmo pertencendo à Arena, partido governista, ele foi perseguido pela ditadura militar e chegou a ser afastado do magistério.

Há anos, Rosa Raimundo decidiu trocar Santa Cruz do Rio Pardo por Campinas. Especialista em causas trabalhistas, estaria mais perto da segunda instância, no caso o 15º Tribunal Regional do Trabalho.

Há quatro anos, a advogada se casou com Marcos Benedito Sabino dos Santos e se tornou uma profissional reconhecida na região de Campinas. No entanto, ainda atendia clientes de Santa Cruz do Rio Pardo, que visitava com frequência para rever familiares e amigos.

A causa da morte de Rosa não foi revelada.

O corpo da advogada foi velado, em clima de muita consternação, no velório municipal. O sepultamento aconteceu às 10h de domingo, 26.