Centro do Autista será inaugurado em março

Reforma em antiga escola já começou;

secretária diz que governo estuda

manter homenagem a Mércia Scucuglia

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

O futuro “Centro do Autista”, que vai funcionar no prédio da antiga escola infantil “Mércia Scucuglia Salemme”, extinta pelo prefeito Otacílio Parras, pode ser inaugurado em março deste ano. A avaliação é da secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Desenvolvimento Social, Eliane Botelho. As obras de reforma no prédio já foram iniciadas na semana passada e, segundo Eliane, serão apenas algumas adaptações.

De acordo com a secretária, o Centro do Autista vai englobar três secretarias — Saúde, Educação e Social — e será responsável especialmente pelo diagnóstico da pessoa. “Este centro vai receber demandas destas secretarias para fazer o acompanhamento e fechar o diagnóstico. A partir daí, haverá a intervenção com terapeuta ocupacional, psicóloga e psicopedagoga”, disse.

O Centro do Autista terá uma sala AEE (Atendimento Educacional Especializado) para coordenar as atividades de forma diferenciada de acordo com as necessidades dos alunos. Neste caso, a AEE será exclusiva para autistas. Haverá, ainda, profissionais para dar apoio às professoras da AEE e orientação de como lidar com os alunos.

Hoje, com a política de inclusão, a rede de ensino deve acomodar os alunos com necessidades especiais em salas de aula regulares. Entretanto, segundo explicou Eliane Botelho, em Santa Cruz a Apae — Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais — continua atendendo casos mais graves. “A rede regular fica com aqueles com necessidades moderadas”, disse.

Em julho do ano passado, a Câmara aprovou projeto dos vereadores João Marcelo Santos (DEM) e Cristiano de Miranda (PSB) instituindo no município a CIA (Carteira de Identificação do Autista). Segundo Eliane Botelho, porém, a adesão tem sido muito baixa, mesmo sendo um documento que vai beneficiar o autista com atendimento preferencial.

A secretária sugere que muitas famílias possam estar constrangidas de cadastrar parentes, mesmo com o sigilo garantido pelas autoridades. “Eu acredito que algumas famílias não querem que seus filhos sejam tachados como autistas. Acho que muitos preferem esconder este problema, mas a situação do paciente pode piorar neste caso”, afirmou. Ela explicou que alguns autistas podem desenvolver outros distúrbios, como transtornos de sensibilidade ou epilepsia, por isso o diagnóstico é importante. “Quanto mais cedo, melhor será a intervenção”, explicou.

Cras em março

O novo Cras (Centro de Referência da Assistência Social) do Jardim Eldorado poderá estar pronto em março, segundo anunciou a secretária Eliane Botelho. A unidade vai funcionar na antiga residência do caseiro da escola “Arnaldo Moraes Ribeiro”, que foi desocupada por ordem do prefeito Otacílio Parras. A medida gerou polêmica na época porque o caseiro — que também é funcionário da Codesan —, denunciou o ex-presidente da autarquia, Cláudio Agenor Gimenez, por irregularidades. Dias depois, recebeu uma notificação de despejo. Ele morava na casa há quase 20 anos e deixou o imóvel após um acordo judicial.

O espaço, porém, não é tão grande. Eliane Botelho disse que o prédio está recebendo adaptações para começar a funcionar provavelmente em março. “Mas não haverá no local atividades como aquelas desenvolvidas nos outros Cras, como os serviços de convivência. O atendimento será individual, mas haverá pequenos grupos para desenvolver algumas oficinas”, explicou.