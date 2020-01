DICAS – Edição de 26/01/2020

Transparência?

A prefeitura de Santa Cruz passou cinco dias sem atualizar a seção “despesas” no Portal da Transparência.

‘Irretocável’

Os recursos do ex-vereador Roberto Mariano Marsola, do ex-contador da Câmara Ivam Garcia e do ex-prefeito de Espírito Santo do Turvo João Adirson Pacheco podem não prosperar na segunda instância. No TJ, o parecer da Procuradoria de Justiça foi contrário aos apelos. Diz que “a sentença é irretocável”. Os três foram condenados por irregularidades na contratação do contador Ivam.

Nomes esquecidos

A inauguração do Centro do Autista, prevista para março, traz à tona um antigo dilema na administração: as homenagens a vultos históricos. Como o centro vai funcionar no prédio da antiga escola “Mércia Scucuglia Salemme”, o governo estuda como manter a homenagem com o nome da saudosa professora. Uns defendem que o centro preserve este nome. Outros, avaliam que Mércia deve batizar outra obra pública, já que a professora teve vínculo com outras causas.

Aquecimento

Na próxima terça-feira, 28, políticos vão se reunir para discutir coligações majoritárias na eleição de outubro. O evento deve servir como “aquecimento” da candidatura do vereador Luciano Severo (PRB). Alguns arriscam a apostar que o candidato a vice deve ser lançado dentro de poucas semanas. E, garantem, vai surpreender

Defesa

A ação civil pública contra o prefeito Otacílio Parras e a rádio Difusora, por improbidade administrativa nos contratos de publicidade, está provocando trapalhadas entre os envolvidos. A rádio, por exemplo, acabou confessando na defesa preliminar que cobra um valor maior do município do que outros anunciantes, o que é irregular. Já o prefeito sustenta que contratou a Difusora sem licitação porque, na época do AM, era a única emissora que abrangia todo o município. Pois bem. Então, qual o motivo de também ter contratado a Band FM, praticamente pelo mesmo preço e por igual período? Contra fatos, não há argumentos. Na verdade, Otacílio repete a velha e surrada tática “mirista”, de cooptar a imprensa através do dinheiro público. E haja microfones!…

Escuridão

Enquanto o prefeito anuncia iluminação LED em imponentes avenidas, a periferia e muitos locais do centro estão praticamente às escuras. Além de lâmpadas fracas, faltam várias nos postes. Ipaussu, por exemplo, resolveu trocar toda a iluminação da cidade por lâmpadas LED e Santa Cruz deveria seguir o exemplo.

Visita de deputado

Na semana passada, o deputado federal Vinícius Carvalho esteve em Santa Cruz e visitou o Corpo de Bombeiros, junto com lideranças partidárias e vereadores. Carvalho deixou a cidade com dois pedidos: recursos para compra de uma camionete traçada e para a construção de um novo quartel para os Bombeiros, já que o prédio atual está deteriorado. O deputado acredita na possibilidade de liberação de verbas federais, mesmo a corporação sendo estadual.

‘Coisas de Política’

Homem de opinião

O prefeito daquele lugarejo costumava marcar presença num programa da emissora de rádio local. Naquele dia, como todo destaque da imprensa estava voltado para a greve dos caminhoneiros, a entrevista voltou-se totalmente para o fato. Quando um dos locutores perguntou se ele achava que a greve era a atitude mais acertada por partes dos motoristas para que o governo pudesse rever a questão dos preços e outros problemas que os motoristas enfrentavam no dia a dia das estradas, ele “concordou plenamente”. Entretanto, quando o segundo repórter questionou se ele não achava uma forma muito radical, com prejuízos incalculáveis à população e uma maneira condenável e muito infeliz para uma categoria reivindicar direitos, ele concordou. Nesta altura, o seu assessor confidenciou com o prefeito:

— Veja, o senhor está mostrando-se contraditório com o repórter, que é a favor da greve. O senhor disse concordar e, com o outro que é contra o movimento, o senhor concordou também… Acaba ficando uma ‘Maria vai com as outras.’

— Pois saiba, meu caro assessor, que eu também concordo integralmente com você!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)