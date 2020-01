Operação da Polícia Militar prende três em Santa Cruz

Ação foi um “pente fino”

para combater o tráfico de drogas

Três homens envolvidos com o tráfico de drogas foram presos durante uma operação ‘Pente Fino’, efetuada pelas forças policiais. A ação foi registrada no começo da manhã de quarta-feira, 22, pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar de Santa Cruz do Rio Pardo.

A prisão dos três suspeitos foi feita em flagrante. Na mesma operação, os policiais encontraram grande quantidade de drogas.

A apreesão aconteceu durante buscas nas residências dos envolvidos. Ao todo, os policiais apreenderam 151 porções de crack, 51 porções de cocaína e mais de 700g de maconha, além de dinheiro, celulares e apetrechos usados no tráfico.

O trio detido já estava sendo investigado pela Polícia Civil. Eles são alvos de diversas denúncias, que apontam os três como responsáveis pelo tráfico de drogas em determinadas regiões de Santa Cruz. Eles foram levados para a cadeia pública de São Pedro do Turvo.