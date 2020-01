Um namoro põe em risco falência da “Boi Gordo”, o golpe dado por santa-cruzense

Golpe da ‘Boi Gordo foi dado

por santa-cruzense e prejuízo

chegou a R$ 5 bilhões

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Quem se lembra da novela “Rei do Gado”, com o ator Antônio Fagundes como principal protagonista, certamente se recorda da ampla publicidade exibida nos intervalos com abrangência nacional, apresentada pelo próprio galã, chamando clientes para o paraíso financeiro oferecida pela empresa “Fazenda Reunidas Boi Gordo”. Artistas, jogadores de futebol, empresários e até pessoas simples investiram suas economias na aventura. Entretanto, tudo não passou de um golpe, pois os recursos dos investidores pagavam contratos vencidos, numa conhecida “pirâmide” que é proibida no mercado financeiro. A “Boi Gordo” pediu concordata em 2001 e faliu em 2004. Até hoje, os bens estão sendo arrematados, mas não serão suficientes para pagar o prejuízo de mais de 34 mil pessoas.

O idealizador do negócio foi o santa-cruzense Paulo Roberto de Andrade, 72, que morou em Santa Cruz do Rio Pardo e tem parentes na cidade — uma das irmãs é a mulher de um médico ainda em atividade. Até hoje, há suspeita de que “Crica” — seu apelido — desviou parte daqueles recursos para paraísos fiscais. Com bons advogados, ele se livrou de uma nova prisão — já havia cumprido pena por assalto a mão armada no presídio do Carandiru, bem antes de criar o império da “Boi Gordo”. Depois de uma tentativa fraudulenta de vender a empresa, a falência foi decretada em meio a denúncias de desvio de bens. Hoje, segundo consta, Paulo Roberto ainda possui um alto padrão de vida.

A massa falida, porém, sofreu um golpe na semana passada, quando a juíza do caso recebeu uma denúncia grave. O promotor que atua na falência desde 2009, Eronides Aparecido Rodrigues dos Santos, é namorado da advogada Lívia Gavioli Machado, representante da massa falida no processo. Lívia representa os interesses de todas as pessoas que foram prejudicadas com a “Boi Gordo”.

A denúncia foi feita por uma empresa que também foi acusada de fazer parte do esquema de desvio da “Boi Gordo”. Os documentos mostram, inclusive, fotografias do promotor e da advogada em situação de relacionamento íntimo. O caso é de nítida “suspeição” ou impedimento, de acordo com a legislação.

A empresa denunciante pediu que todos os atos em que houve a participação do promotor Eronides sejam anulados e que o processo de falência seja suspenso. A juíza Paula da Rocha e Silva Formoso negou, mas deu 15 dias de prazo para o promotor se explicar. Ele também responde a processos internos na Corregedoria do Ministério Público.

Na prática, a suspeição pode comprometer o andamento do processo de falência, que se arrasta por anos sem que milhares de pessoas lesadas recebessem um centavo. Num cenário pessimista, o processo poderá ter, inclusive, um novo julgamento.

Já o santa-cruzense Paulo Roberto de Andrade, o “Crica”, embora tenha se livrado da prisão, não pagou a multa de R$ 20 milhões imposta pela CMV (Comissão de Valores Imobiliários) e está proibido de exercer o cargo de administrador de companhia aberta pelo prazo de 20 anos. Muito pouco, convenhamos, para quem deu um rombo financeiro de R$ 5 bilhões e enganou mais de 34 mil pessoas.

Assista anúncio antigo em que o “garoto-propaganda”

é o próprio santa-cruzense Paulo Roberto de Andrade