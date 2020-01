Passos que sujam

No dia da cavalgada, cavaleiros urinaram

em plena luz do dia em frente à escola

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A tradicional cavalgada em comemoração ao aniversário de Santa Cruz do Rio Pardo, geralmente feita no último dia da “Festa do Peão de Boiadeiro”, atraiu mais de mil pessoas e levou para as ruas cavaleiros e até carroças. No entanto, um fato quase isolado chamou a atenção da cidade porque foi gravado em vídeo e publicado em redes sociais. No clipe, vários cavaleiros aparecem urinando, em plena luz do dia, em frente à escola “Genésio Boamorte”, na vila Fabiano, perto do centro da cidade.

Quem gravou o vídeo foi um munícipe que mora nas proximidades e ficou indignado com o fato. Segundo ele, havia mulheres e crianças na área, o que deu mais gravidade ao ato indecoroso. Segundo ele, a cena acontece todo ano.

Com chapéus e a cavalo, os homens mostrados no videoclipe não demonstraram nenhuma preocupação ou respeito com o morador, que, durante a gravação, disse em voz alta que iria chamar a polícia. “Chama aí, então, chama aí”, ameaçou um dos participantes da cavalgada.

Em cima do animal, este cavaleiro chegou a chamar o morador para o confronto. O munícipe quase foi agredido com um chicote. Só não foi atingido porque subiu rapidamente a escada da escola.

O morador conversou com a reportagem na quarta-feira, 22, sob a condição de anonimato. Ele disse que, na terça-feira, o homem que o ameaçara foi até a casa dele a fim de se desculpar.

“Eu o desculpei, mas não a cavalgada”, conta. Para o morador, o fato demonstra um enorme desrespeito com sua família. “Eu tenho esposa, filhos. Isso aconteceu na hora do almoço. Todo ano é a mesma coisa”, disse. No vídeo, ele diz aos cavaleiros que iria comunicar o fato ao organizador do rodeio, o empresário Edson Marrero.

A Polícia Militar este no local orientou o munícipe a registrar um boletim de ocorrência contra aqueles que o ameaçaram. Posteriormente, o morador ligou para o organizador da cavalgada, o vice-prefeito Benedito Batista Ribeiro. Entretanto, segundo o munícipe, o vice “lavou as mãos”.

A reportagem entrou em contato com Ribeiro. Ele assegurou que nada poderia ser feito, já que os participantes do evento são maiores de idade. “Não tem muito o que eu fazer. É muita gente, mais de mil pessoas”, comentou Dito.

“Isso aí, infelizmente, existe. É aquele pessoal que bebe, abusa da cerveja e falta com o respeito”, declarou. Segundo o vice-prefeito, um procedimento para o comportamento durante a cavalgada é explicado a todos os participantes, mas não deixou claro sobre se há orientações diretas sobre evitar urinar em locais públicos. Benedito Ribeiro lembrou que, na próxima cavalgada, no aniversário da cidade de 2021, ele já não será responsável pelo evento por não ser mais vice-prefeito.