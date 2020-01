Secretaria da Cultura ganha quadro de artista de S. Paulo

Edvaldo Taveiros, que morou em

S. Cruz, pintou imagem antiga da cidade

O acervo da secretaria de Cultura de Santa Cruz do Rio Pardo recebeu um quadro doado pelo artista plástico Edvaldo Lorenzetti Taveiros, 76. A imagem, feita em óleo sobre tela, retrata a visão da cidade a partir da antiga ponte sobre o rio Pardo, na ligação entre o centro e o bairro da Estação. A cena é dos anos 1930, quando a ponte ainda era de madeira. Somente em 1954 o então governador Lucas Nogueira Garcez inaugurou a atual ligação de concreto.

O quadro foi entregue diretamente por Ed Taveiros ao secretário de Cultura, Frednes Botelho. Na verdade, o artista não é um desconhecido em Santa Cruz do Rio Pardo. Filho do aviador Eça Taveiros — o primeiro santa-cruzense a fazer carreira na aviação comercial do País —, ele morou na cidade durante a infância e adolescência. Estudou, inclusive, na antiga Escola Apostólica Dominicana. Hoje, mora em São Paulo.

“Ele é muito simpático, um apaixonado por Santa Cruz, nunca esquecendo de suas raízes”, disse Frednes sobre o artista. “E esta relação de amor à cidade se mostra através deste quadro muito bonito, que foi doado ao acervo da Cultura”, completou.

Ed Taveiros é desenhista civil aposentado e atualmente se dedica às artes plásticas, talento que descobriu já na chamada meia idade. Há dois anos, ele pintou um quadro exclusivo para o DEBATE, mostrando um jornaleiro anunciando uma nova edição nas ruas.

Para pintar o quadro que retrata os anos 1930 em Santa Cruz, Taveiros se baseou numa fotografia daquela cena. No entanto, para ser fiel à imagem, ele conseguiu pintá-la na cor “sépia”, dando um tom envelhecido à paisagem.

A cena mostra os antigos casarões da atual rua Farmacêutico Alziro de Souza Santos, vendo-se ao fundo a torre da inesquecível Igreja Matriz de São Sebastião. Na época, a rua não era pavimentada e os gradis da ponte tinham desenhos artísticos.

Apesar de a cena mostrar apenas algumas quadras daquele local de Santa Cruz, há terrenos vazios e muitas árvores, característica que a cidade perdeu ao longo dos últimos anos. Na rua, ao longe, há um casal caminhando.

Para o secretário de Cultura Frednes Botelho, o quadro ficará exposto no saguão do “Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto”, que também funciona como cinema. O prédio será reformado em breve, mas o quadro de Taveiros voltará ao saguão. “É preciso compartilhar esta obra com o público do Palácio, até mesmo para instigar as pessoas a revelar qual o contexto da imagem, despertando o interesse pela história da cidade”, disse.

Frednes disse, aliás, que a imagem antiga de Santa Cruz retratada por Ed Taveiros já despertou a atenção das pessoas que frequentam o cinema. “Isto acontece principalmente com as crianças, especialmente aquelas que costumam assistir às matinês do Palácio. Elas se deparam com aquela imagem e ficam curiosas em saber detalhes sobre a cena”, afirmou. Segundo Frednes, o quadro também fascina os integrantes dos grupos de teatro que frequentam o Palácio.