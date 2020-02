‘Depressão faz sofrer o ano todo’

Mãe e filha contam o drama da depressão

em família, especialmente entre jovens;

menina tentou o suicídio várias vezes

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

No Brasil, setembro é marcado pela campanha nacional de combate à depressão e prevenção do suicídio. No mês “amarelo”, há palestras, alertas e toda visibilidade possível sobre a doença que, a partir deste ano, pode se transformar na mais incapacitante do planeta. No entanto, para quem vive o drama em casa o sinal “amarelo” está permanentemente ligado. É o caso de Luciana Andrea Bressanin, 45, cuja filha única, de apenas 16 anos, luta contra a depressão. Mãe e filha decidiram expor o problema para que outras famílias encarem a depressão de frente e busquem ajuda.

A doença tem como principal sintoma uma tristeza profunda, geralmente sem causa aparente. Nas crises, a pessoa se isola, tem dificuldades para expor seus sentimentos e começa a ter pensamentos suicidas. O pior é que, muitas vezes, a família não percebe o problema e este é o maior risco. No caso de Luciana, que é trabalhadora autônoma, o diagnóstico médico foi equivocado no início até que se descobriu que a filha — cuja nome será preservado — sofria de depressão.

“Tudo começou com hipotensão”, contou Luciana, referindo-se à queda frequente da pressão arterial da filha. A garota não conseguia sequer permanecer em sala de aula e tinha até desmaios. “Eu a levei em vários médicos, inclusive neurologistas e cardiologistas. Ninguém descobria a origem do problema”, contou.

Até que, no dia 31 de outubro de 2018, a doença apareceu de uma forma cruel. Aos 15 anos, a adolescente ingeriu uma grande quantidade de medicamentos e colocou fogo no quarto. Era início da madrugada e, por sorte, a mãe estava sem sono e assistia televisão. A porta do quarto estava fechada, mas o cheiro de fumaça assustou Luciana. “Quando abri a porta, que estava fechada, vi as chamas e minha filha na cama, praticamente desmaiada. Não sei como encontrei forças para retirá-la do quarto e apagar o fogo”, contou. O incêndio já atingia as cortinas e o edredom. “Se ela estivesse coberta, talvez não estaria mais aqui”, contou a mãe.

A triste coincidência é que Luciana Bressanin é vizinha da vendedora Maria Madalena Braga que, um mês depois daquele episódio, perdeu um filho para a depressão. A garota, que era amiga do vizinho, foi salva, mas sofreu uma grave intoxicação durante semanas.

No entanto, foi o sinal de que o problema tinha nome: depressão. “Foi aí que eu percebi, inclusive, que ela se mutilava. Havia cortes no braço e em todo o corpo”, lembra. Segundo Luciana, a filha escondida as marcas usando blusas de manga comprida.

No velório do jovem vizinho, Luciana viu que a filha estava em perigo e ficou desesperada. “Não sabia o que fazer. Mas foi naquela ocasião que eu me abri com a dentista Luciana Catalano. Ela foi um anjo terrestre na minha vida. Não me disse nada, mas, dias depois, meu telefone tocou. Era uma secretária do Posto de Saúde avisando que minha filha tinha uma consulta marcada com o psiquiatra”.

Drama e mudanças

A garota de 16 anos disse que resolveu narrar seu drama na esperança de ajudar outras pessoas. “Hoje eu compreendo que tenho uma doença que precisa ser tratada”, afirmou. A adolescente conta que sofreu muito na escola, inclusive “bullying” de alguns alunos. Eles diziam que depressão é “frescura” e chegaram a rasgar um cartaz que a menina fez para mostrar o drama da doença.

Para protegê-la, Luciana transferiu a filha várias vezes de escola. A própria mãe mudou sua personalidade, escondendo o sofrimento da família. “Eu vivo praticamente para minha filha e meu marido”, explicou. Ela ficou muito tempo, por exemplo, sem entrar naquele quarto que pegou fogo. “Até que decidi eu mesma pintar o cômodo, para afastar a angústia do que tinha acontecido”, conta. Ao mesmo tempo, está atenta aos sentimentos da adolescente.

A filha conta que demorou para compreender o problema que a atormenta. “É uma situação muito difícil. Ainda tenho crises de ansiedade, mas não conseguia entender que eu tinha depressão. Hoje, conheço muitos amigos que têm estas crises e enfrentam tristezas sem motivo. Procuro ajudar”, disse.

A adolescente admite que já tentou o suicídio várias vezes. No dia do incêndio, ela estava relendo um caderno onde escrevia seus sentimentos. Foi, provavelmente, o gatilho para o ato extremo. Com intoxicação, ela foi levada para a UPA e foi aí que um médico falou pela primeira vez a palavra “depressão”. “Ele viu os cortes em meu braço e pescoço. Não teve dúvidas”, contou. “Sinceramente, eu achei que ele estava brincando. Depressão, eu? Algumas amigas já tinham visto minhas cicatrizes, mas diziam que eu fazia isto por causa de homem ou por qualquer bobagem”, disse.

Hoje, ela virou uma espécie de conselheira das amigas que também revelam ter a doença. “Eu aprendi que tudo é uma fase, que as crises passam. E acho que é isto que todos que enfrentam este problema devem entender”, explicou.

Além disso, o tratamento com psicólogos e psiquiatras fez com que a garota mudasse alguns hábitos. Ela está namorando, faz planos para o futuro e começou a selecionar melhor os amigos. Aqueles que consideram a depressão uma “frescura”, já não fazem parte de seu círculo de amizades. Recentemente, fez uma prova para uma escola militar — seu sonho — e, de trinta questões, só errou uma. “Só não sei ainda se vou cursar. Penso na minha família, nos meus cachorros e minha gata”, disse, rindo.

A mãe Luciana respira aliviada. “As pessoas precisam compreender melhor este problema e não esperar muito tempo pelo tratamento. Eu tive um anjo que me ajudou, mas nem todos podem ter esta chance. Afinal, só quem passa por esta dor é capaz de explicar o que é depressão”, afirmou.

PRESTE ATENÇÃO

AOS SINTOMAS

• Irritabilidade, ansiedade e angústia;

• Desânimo, que gera necessidade de para fazer as coisas;

• Fadiga e cansaço fácil;

• Diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer;

• Desinteresse e falta de motivação;

• Sentimentos de medo, insegurança, desespero;

• Pessimismo, ideias frequentes de culpa, baixa autoestima;

• Sensação de inutilidade e fracasso;

• Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento;

• Diminuição da libido e dificuldades no desempenho sexual;

• Perda ou aumento do apetite e do peso;

• Insônia ou despertar matinal precoce;

• Dores e outros sintomas físicos não justificados por outras doenças;

• Pensamentos em relação ao suicídio.