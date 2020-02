João Zanata Neto: ‘Falsa Glória’

Falsa Glória

João Zanata Neto

Da Equipe de Colaboradores

Escritor é a pessoa que persegue os grandes dramas ou as inspirações poéticas. É uma definição bem casual e bem emblemática de um escritor. A sua tarefa, às vezes, parece algo difícil. Assuntos não faltam, mas nem todos merecem as mais sinceras considerações. Por exemplo, em vez disso eu poderia ter escrito sobre a contundente retórica do ex-secretário da cultura. O pronunciamento não foi só um grande absurdo, foi também muito ridículo. Aquele olhar sádico é tão insano que coloca em dúvida as capacidades mentais do ex-secretário. Com certeza, foi um furo midiático, mas é tão abjeto e nocivo que não merece nem a nota de rodapé. Como dizia a velha gíria: “falou, tá falado”. Mas, perdão pela insistência, eu não entendo como a cultura, a arte, pode ser romântica se ser sentimentalista. Existe romance sem sentimentos? Ou é romance, ou é atração carnal! O segredo é juntar os dois ingredientes na mesma receita sem pecar pela falta de exclusividade. Acho que todo mundo entendeu e vamos adiante, continuando o tema inicial que já ficou para trás.

O escritor é esse coitadinho que falei antes. Ele sofre de certo desassossego, uma mania que o leva a escrever. Pergunte ao bêbado, o ébrio, por que ele bebe. Ao escritor, a mesma pergunta deve ser feita. Provavelmente, ele responderá que está embriagado pelas ideias. Aproveitando a pausa, vou contar outro segredo: o ideal é juntar o ébrio e o poeta, algo como um Charles Baudelaire e verá os versos se derramando no papel. É a alquimia da palavra que se transforma na semântica metafórica como um ocultismo literário. Não quero impressionar ninguém com estas frases, mas quem leu vai entender.

Confesso que alguns coitadinhos, alguns escritores, causam-me tédio. Atualmente, a maioria dos escritores é uma verdadeira fraude porque é muito fácil criar um perfil e se autodenominar escritor. Eu desprezo toda esta raça de presunçosos. A lógica de toda profissão é uma só: sem dor não há mérito. Sem dedicação não há virtude. Certa vez, contando mais um segredo, fui à capital do estado e fiz um curso de afinador de piano. No final, quando todos os conhecimentos haviam sido transmitidos, solicitei, por óbvio, um diploma ou certificado, mas um sensato funcionário disse: daqui a uns dez anos de prática, você poderá se considerar um afinador de piano. Uma grande lição para todos, certamente! Com o escritor não é diferente. Mas, este mundinho não presta mesmo e a presunção continua explícita e indiscreta.

Outra coisa que me causa desconforto é o reiterado apelo de muitos escritores quando afirmam como se fosse uma estatística do IBGE que a população lê menos. Há quem diga que este “lê menos” é um eufemismo (vide Google). Eu acho, puro achismo mesmo, que nada mudou. Antes mesmo eu era um rato de biblioteca, agora sou um navegador virtual. De um modo ou de outro, todo mundo lê. O problema é o que se tem escrito e a falta de traduções. Eu odeio as pessoas que mandam frases de outros escritores. Certa vez, mais um segredo, um grande e já falecido professor de filosofia disse: para ser um filósofo não é preciso ler Platão, Aristóteles, Proust etc. basta pensar com o seu cérebro. Esta é a essência da personalidade. Então, mesmo que seja banal, trivial, casual, se for original, há de ser legal.

É isto que muitos “escritores” não perceberam. Muitos perseguem os estilos literários e tomam para si o maneirismo de muitos autores consagrados. Esses só se preocupam em agradar com este ou aquele modo de escrever. Sei que esta quase metalinguagem é praticamente uma crítica ferrenha aos escritores e entendo que é dificultoso criar um estilo próprio, mas a arte é o exercício da criatividade que não pode pecar pela falta de originalidade. O importante mesmo é o que se está transmitindo. E isto não é um segredo ou uma receita para ser escritor. Basta a mera observação. Mas este olhar atento não pode pecar pela indiferença. Ele requer empatia e engajamento, ou seja, alguém deve gritar pela mudança. Temos que ter no mínimo a objeção que retoma a sensatez.

Alguns autores acham que a inspiração é como encontrar a peça final de um quebra-cabeça. Algo intuitivo que aparece do nada. Inspiração é algo que se extrai da realidade. Basta ser sensível aos atos e fatos do mundo. É preciso ter ao menos um nariz para perceber uma flor, mas o efeito que ela provoca é o que lhe inspira. O pão para o padeiro é mais que o gosto em sua língua. O texto para o escritor há de ser como o pão para o padeiro.



* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.