O estrago da ‘fake news’

‘Blog’ do jornal ‘O Estado de S. Paulo’

publica reportagem sobre Santa Cruz

com ‘fake news’ sobre intentona comunista

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Santa Cruz do Rio Pardo, que completou 150 anos de emancipação político-administrativa no último dia 20, teve um importante papel no episódio da “Intentona Comunista” de 1935, quando Luiz Carlos Prestes enviou teóricos à cidade e cujo movimento resultou na tomada do Paço Municipal por várias horas. Este relato histórico foi publicado no blog “Pelo Interior” do jornal “O Estado de S. Paulo”, um dos mais importantes do País, ao lembrar o sesquicentenário do município mais antigo da região. Seria, sem dúvida, uma marcante passagem da história de Santa Cruz, não fosse uma “fake news”.

O registro está na enciclopédia virtual “Wikipédia”, disponível na internet, no verbete sobre Santa Cruz do Rio Pardo. E o texto não é novo, pois em janeiro de 2016, portanto há três anos, o DEBATE já alertava que as informações publicadas pela Wikipédia continham alguns absurdos históricos que nunca foram verdadeiros.

Este é o perigo da internet que muitos historiadores alertam e que podem causar, na verdade, desinformação. Se antes as notícias falsas atingiam apenas as pessoas menos informadas, hoje a disseminação é tanta que até jornalistas renomados acabam sendo enganados.

Foi o que aconteceu com o jornalista José Tomazela, um dos mais experientes na cobertura do interior de “O Estado de S. Paulo”. Ele certamente buscou algumas informações sobre Santa Cruz do Rio Pardo na enciclopédia Wikipédia.

E o pior é que não é o único. Dezenas de outros sites também replicaram a informação falsa sobre a “Intentona Comunista” no município que, aliás, sempre foi historicamente conservador. A empresa “Web4Business”, de criação de sites comerciais, também embarcou na “fake news” ao fazer um breve relato sobre Santa Cruz do Rio Pardo. Outro site especializado em divulgar rodeios por todo o País, ao citar que a cidade iria sediar a “25ª Festa do Peão de Boiadeiro” em seu sesquicentenário, igualmente buscou informações na Wikipédia para narrar a história do município. E lá estava o estranho episódio da “Intentona Comunista”, que foi apagado após uma repercussão liderada pelo historiador Celso Prado.

De fato, Prado criou um grupo a partir de sua caixa eletrônica e divulgou nas redes sociais que a informação sobre o movimento comunista em Santa Cruz do Rio Pardo era possivelmente falsa. Ele, inclusive, enviou um alerta para o jornal “O Estado de S. Paulo”, explicando que havia “incorreções grosseiras ” no texto publicado no blog sobre o município.

Celso Prado é estudioso da história de Santa Cruz e autor, junto com a mulher Junko Sato, de dois livros sobre a história do município. “Desconhecemos qualquer referência histórica sobre o episódio narrado na Wikipédia”, disse o historiador.

‘Fake’ foi mantida

A reportagem publicada pelo DEBATE em 2016, que cita como falsa a informação da Wikipédia, também traz uma entrevista, publicada pela Agência Brasil, com um dos fundadores da enciclopédia virtual, Jimmy Wales. A receita dele foi criar um banco de dados que pudesse ser ampliado por mais pessoas. Deu tão certo que a ‘Wiki’ passou a ser a preferida de estudantes, inclusive universitários, desbancando outras fontes de informação.

Mas o próprio Jimmy Wales alertou, na entrevista, que os dados publicados pela Wikipédia não devem ser usados como fonte primária de informação. Segudo ele, é um local secundário para consultas, que devem ser confirmadas por outros meios.

O norte-americano afirmou, ainda, que qualquer inserção de informações, por ser livre e ao alcance de qualquer um, está sujeita a deformações antes de alguém providenciar a revisão. “Isto significa que um artigo pode conter erros, contribuições equivocadas, defesa de algo ou mesmo absurdos evidentes, até que outro editor corrija o problema”, disse Jimmy na ocasião.

História fantasiada

Às vezes, entretanto, não aparece o “outro editor”. É o caso da informação falsa sobre Santa Cruz do Rio Pardo. O jornal apurou que o texto na Wikipédia foi publicado por um grupo de adolescentes, como uma brincadeira. Eles não esperavam, contudo, que a informação falsa fosse permanecer tanto tempo e, inclusive, replicada em sites.

O texto narra que, um ano antes da revolta comunista no Brasil, na verdade uma tentativa de golpe contra o regime ditatorial de Getúlio Vargas, um grupo de santa-cruzenses organizou um núcleo clandestino do PCB (Partido Comunista Brasileiro). Assim, segundo a falsa informação, o líder comunista Luiz Carlos Prestes teria enviado “alguns teóricos” ao município em busca de “subsídios ideológicos”. Diz, ainda, que o grupo cresceu e chegou a 300 membros, entre camponeses, trabalhadores rurais e operários. O resultado, segundo a versão fantasiosa da história, é que uma revolta em 1935 resultou na tomada do Paço Municipal por uma semana, sendo sufocada posteriormente porque os rebeldes não dispunham de armamentos. “A negociação foi pacífica, sem mortes ou feridos. A organização do partido foi desmontada e cerca de 22 pessoas foram presas, como atestam precários registros da época”, conclui o texto.

Para dar veracidade à informação, os jovens acrescentaram que a informação estava disponível no livro “Santa Cruz Memórias”, de José Magalli Junqueira. O escritor, porém, nunca escreveu tal bogagem sobre a cidade.