Beto Magnani: ‘O skate’

O skate

Beto Magnani

Da Equipe de Colaboradores

Levado pela correnteza, o galho vinha se aproximando da ponte. De cima, eu esperava o momento em que ele passaria por baixo quando um skate em considerável velocidade me atinge a canela. Um abafado grito de dor ecoou no espaço.

— Desculpa aí tio!

Tio era pouco para criança que me pedia perdão, eu poderia ser seu avô.

— Tem nada não.

— Nossa! Obrigado tio. Se não fosse o senhor, hoje a tarde eu morreria.

Senti o peso da responsabilidade.

— Poxa, que bom.

— O senhor salvou minha vida – ele insistiu.

Eu não estava exatamente a fim de conversar, mas não resisti.

— Por que morreria hoje a tarde se não fosse por mim?

— Meu vizinho me mataria se o Skate dele caísse no rio Pardo.

— É emprestado?

— Era meu, mas agora é do meu vizinho. Vendi.

— E por que está com ele se vendeu pro seu vizinho?

— To dando a ultima voltinha. Ele escapou na ladeira e se não fosse o senhor tinha varado pelo buraco da ponte. Obrigado.

— Não há de quê. Por que vendeu se gosta tanto?

— Vendi pra guardar o dinheiro.

— Guardar?

— Guardar pra quando eu crescer.

— Ah é? E se você não crescer? – provoquei.

— Se eu não crescer eu gasto tudo.

Pulou em cima do skate e saiu sem olhar pra trás. Rapidamente fiz um cálculo na cabeça: as moedas do bolso da calça, dez no bolso do casaco, mais o troco do jornal. Atravessei a rua e consegui avistar o galho que eu vinha acompanhando saindo debaixo da ponte pelo outro lado. Senti sede. A dor na canela ainda latejava. Apertei o passo rumo ao mercado.

(Magú)