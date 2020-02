Geraldo Machado: ‘Eu e a terra’

Eu e a terra

* Geraldo Machado

“Queria paz e

raízes para o resto

dos meus dias”

— (Louis Bromfield)

Nesta tarde chuvosa, passando sob o arvoredo vestido de verde para este festival de flores e aromas, ouvi um anu-branco cantando um ‘rap’ de candenciada monotonia. Mudou, também, para a cidade.

No campo, acompanhava o rebanho catando carrapato junto com seu primo, o anu-preto. Voando baixo, feito de pena, sentava nas cercas de arame, sem equilíbrio, em pequeno grupos, separados pela cor, sem preconceitos. Com o uso do carrapaticida de pulverização e os injetáveis sistêmicos, ficou sem emprego, sem comida. Foi o último pássaro a deixar as fazendas. Insetívoro por natureza, inofensivo e útil, amigo do lavrador, procurou a cidade para escapar do envenenamento por produtos químicos. Com as iscas para combater a saúva, com as sementes misturadas com BHC e Aldrin, desapareceram do campo os nanmbus e as codornas assustadas. Os pássaros pretos das palhadas, o tico-tico que fazia ninho nos pés de café, foram também banidos da lavoura. Não conseguiu criar os seus filhotes implumes, banhados pelos inseticidas da broca e os fungicidas da ferrugem. Desapareceu o curiango, que à noite cantava a sua onomatopéia junto da janela do meu quarto, onde eu dormia cansado. O seu ninho precário nas folhas do chão, foi pisado pelo trator. A coleirinha, o tiziu, o sangrinho cor do sol, e a feia borraiara que fazia o ninho de pauzinhos na ramagem do cafeeiro, não deram mais sinal de vida. Nem o Ibama dá notícias deles. A rolinha fogo-apagou e as outras rolas da espécie, fugiram dessa guerra química, desse Vietnã de angústias. Foram tentar sobreviver nos campos de milho, soja, feijão, algodão e trigo. A pomba-amargosa se escondeu nos canaviais, onde seus ovos são vasculhados para o extermínio.

Em todo o lugar estavam o veneno e a morte. O quero-quero, que no sul é a sentinela da coxilha, migrou para ocupar esse vazio de penas e gorjeios. A mata do Norte do Paraná, que começava aqui, foi derrubada em cinquenta anos, a machado, sem moto-serra. Essa floresta do macuco e da jacutinga era a barreira que prendia o quero-quero no seu habitat.

Nossos bisnetos vão conhecer os pinguins da Patagônia — aclimatados — passeando nas nossas palhadas, trocando o peixe pela minhoca, se essa derruba continuar impune. As lebres que criavam, nas covas de replanta de café, as preás das vargens de capim-fino, vão ser conhecidas nos zoológicos. Vai ficar o homem (que é o lobo do homem), favelando verticalmente nas Cingapuras da cidade grande.

Vejo com saudade ecológicas, o quanto vai longe “a aurora da minha vida, da minha infância querida”. Este dia todo fechado de nunvens, com o anu-branco cantando “rap” na praça, me põe quase de joelhos. Ele esconde, de vergonha, a sua pena e a sua penúria de excluído da roça. Sou também, um excluido da terra, onde “achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar”.

Meus amigos mais velhos, que me convenceram naqueles tempos ditosos não entendem o que houve comigo. Fugi — indefeso — dos defensivos agrícolas? Acompanhei essa revoada de apenas? Não, meus caros amigos! Vim de pena, cumprir pena para não ser depenado como uma pomba-amargosa, para não me perder no banzo que or riscos chamam de stress.

Como aconteceu com Louis Bromfiel na fazenda Malabar, a agricultura para mim é um fim, não um meio. Nasci no sítio, na casa de meus avós. Meu pai contruiu sua casa, separada por trilhos e vizinha dos meus tios que viviam sob o mesmo patriarcado do velho pai. Mudamos para nossa casa e, nesse tempo, eu tinha nas pernas o meu primeiro ano de idade. A casa erra cercada pela mata. Ligada, numa continuação, ia até a Foz do Iguaçu. O Norte do Paraná era mata virgem. Conheci Londrina marcada por um barracão de tábuas da Companhia de terras. Dormi numa pensão feita de madeira, esperando o dia nascer para requerer uma gleba de terra devoluta. Não deu certo e voltei para enfrentar a cruel reforma agrária, criadora dos minifúncios: a transmissão por morte dos ascendentes. Mas, assim mesmo, depois de porfiar na minha vocfação, voltei, com vinte e cinco anos, para o “Meu primeiro virginal abrigo”. Casei-me dois anos depois.

Meus pais me deram a sua casa e foram para outra cidade, depois de uma luta cruenta de trinta anos, trabalhando para educar os filhos que, também, eram um fim e não um meio. Continuando essa corrida de revezamento, lá ficamos vinte e cinco anos. Para educar os filhos e, para isso, necessitando da contribuição do trabalho de professora de minha mulher, mudamos, como os sanhaços e os sabiás, para a cidade. Passava o dia trabalhando duro no sítio e voltava para dormir em casa com a família. Minha mulher me prometeu o retorno. Quando os filhos formassem, ela aposentada, voltaríamos para a nossa casa bonita, por ela decorada. Lá, voltaria para o crochê, eu para leitura. “Que tenhamos mãos para seara e para a pena”, me ensinou Vieira. Ela não pode cumprir promessa. Faleceu, e eu vi a agricultura perder o encanto, a sua âncora: a família. Voltar para casa à tarde e vê-la sem alma? No sítio, as casas vazias de três gerações.

Os vizinhos venderam a propriedade para o empresário ausente, que vê a agricultura no escritório. As férias dos filhos nas Disneylândia. A da mulher, no Caribe ou no Spa. O empregado “bóia-fria”, mercenário e frio. Fiquei só na casa grande, pequeno e encolhido. “Era esta sala….(Oh! Se me lembro! E quanto!) em que da luz noturna a claridade/ Minhasirmãs e minha mãe…”. Não deu mais para ficar só, sozinho, só eu. “Uma ilusão gemia em cada canto/ Chorava em cada canto uma saudade”. Vim, com o anu-branco, para a cidade. Ele desfia o seu “rap” na sibipiruna. Eu desfilo minhas lembranças no DEBATE. Não tenho alma pequena. Tudo vale a pena. Tenho amigos aqui também. Até acredito que me querem bem. Basta-me nesta fase melancólica da vida. E, como disse Ortega y Gasset no: “El libro da las missiones”. A melancolia é a própria de toda alme bem nascida”.

Esta é uma parte do livro da missão.

* In memoriam

* Publicado originariamente em 2018