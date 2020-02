Arquivo: o DEBATE na história

Em março de 1988, a pior tragédia da rodovia Orlando Quagliato (SP-327) acendeu o estopim da necessidade de duplicação. Um ônibus da viação Motta bateu numa carreta, matando dez pessoas. O coletivo seguia para Campo Grande e acabou colidindo exatamente num caminhão com placa daquela cidade. A mesma edição noticiou que o SIF (Serviço de Inspeção Federal) anunciou que faria uma ‘blitz’ em açougues de Santa Cruz para averiguar a qualidade e procedência dos produtos. Em São Pedro do Turvo, uma greve inusitada: o médico Olívio Tossi deixou de atender em protesto contra o não recebimento de salários. O jornal repercute notícia da imprensa nacional, citando o prefeito de Santa Cruz, Onofre Rosa, na lista daqueles que estariam contratando, com dinheiro público, empresas suspeitas para, mediante tráfico de influência, conseguir verbas federais.

Publicado na edição impressa de 26/01/2020