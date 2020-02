Câmara tem novo advogado e Catalano deve deixar cargo comissionado

Victor Mariano de Souza

assumiu função no Legislativo

Finalmente o presidente da Câmara, Paulo Pinhata (MDB), começou cumprir a promessa de reduzir os altos salários de funcionários comissionados. No ano passado, ele conseguiu a aprovação de um projeto que corta drasticamente salários de pelo menos dois cargos, mas somente na vacância. Um deles está prestes a acontecer, que é a saída do advogado José Eduardo Catalano. Ele ocupa cargo comissionado na Câmara desde janeiro de 1992.

O advogado, como o segundo comissionado mais antigo da Câmara, tem uma série de benefícios que são questionáveis, já que são previstos pela Legislação apenas aos servidores concursados — como quinquênio, anuênio, sexta parte ou licenças-prêmios.

Com isso, o salário dele, que é R$ 8.644,74, passa de R$ 15 mil todos os meses com os benefícios. Há dias, o presidente Paulo Pinhata determinou que Catalano cumpra 50 dias de afastamento para “zerar” todas as férias e licenças vencidas. Segundo o presidente, em dinheiro estes benefícios, caso não sejam gozados e o advogado for exonerado, passam de R$ 60 mil no caso de indenização.

Pinhata tinha a intenção de exonerar José Eduardo Catalano e recontratá-lo por um salário menor. “Na verdade, o Catalano tem problemas de saúde e já manifestou o interesse de deixar o cargo. Aliás, ele relatou que está no seu crepúsculo e, caso seja designado para um cargo com menor salário, ele não quer continuar”, disse Pinhata.

“O doutor Catalano fez um excelente trabalho na Câmara, mas, em razão da idade, está sem condições de seguir trabalhando. Hoje, por exemplo, ele está cumprindo cinco horas de expediente e eu já determinei a todos os funcionários o cumprimento do mínimo de 40 horas semanais”, explicou. Catalano tem 86 anos de idade.

Pinhata insiste que o objetivo é reduzir salários que, segundo ele, é motivo de críticas da população. “A lei aprovada no ano passado, cujo objetivo foi a redução dos altos salários, já vai servir para dois cargos na Câmara”, disse o vereador.

O segundo cargo, segundo ele, é o da diretora-geral Rosely Rissato, funcionária comissionada desde janeiro de 1988. O salário-base dela atualmente é 6.494,92, mas Rosely sempre recebe acima de R$ 10 mil por conta dos benefícios. Em dezembro, ela retirou R$ 11.875,98.

Pinhata disse que vai exonerar Rosely em breve e recontratá-la com salário menor, em torno de R$ 4 mil. O cargo comissionado é demissível a qualquer momento, sem justificativa, a critério do agente político.

Novo advogado

Para evitar contratempos, o presidente da Câmara nomeou na semana passada o advogado Victor Mariano de Souza, primeiramente como oficial administrativo. No entanto, Victor poderá assumir a assessoria legislativa caso se confirme a saída de Catalano. Porém, terá salários be menores, em torno de R$ 4,4 mil.

Cadeirante, Victor é reconhecido como um militante da causa de acessibilidade. Certa vez, chamou a polícia e a imprensa quando não conseguiu entrar numa repartição da prefeitura por falta de rampas.

Além disso, Victor Mariano venceu vários obstáculos em sua trajetória e se formou advogado com méritos, na Faculdade Oapec. Conseguiu a carteira da OAB logo no primeiro exame.

O novo advogado se instalou na antessala do gabinete do presidente Paulo Pinhata. Ele está cumprindo expediente há pelo menos uma semana.