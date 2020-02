DICAS – Edição de 02/02/2020

Ascensão e queda

O prefeito Otacílio Parras (PSB) anunciou cortes no governo, inclusive na “Festa do Peão de Boiadeiro”, alegando queda na arrecadação e necessidade de evitar o fechamento da Santa Casa. Segundo ele, há previsão de forte queda de recursos já a partir deste ano. Só esqueceu de contar que em 2019 a prefeitura arrecadou R$ 11 milhões a mais do que estava previsto. Pelo jeito, não guardou.

Otacílio talvez esteja preparando o clima para o próximo prefeito, que pode assumir uma administração de cofres vazios, principalmente depois de um ano eleitoral. O prefeito avisou, por exemplo, que o projeto que previa iluminação LED na periferia foi cancelado. A obra custaria R$ 3 milhões.

Depois de se esbaldar oito anos com a “Festa do Peão de Boiadeiro”, Otacílio agora anuncia que o município não vai mais bancar shows com dinheiro público. O prefeito, enfim, vai deixar o cargo como aquele que mais se aproveitou e mais torrou dinheiro público com o evento. Porém, não quer que o sucessor faça o mesmo.

Ouvido nas esquinas: “É Santa Cruz do Rio Pardo e das ruas escuras”

A rádio Difusora apresentou recurso para impugnar a licitação vencida pela “Antena A”. A emissora sustenta que a concorrente não tem sinal em Caporanga e possui dívidas com a Anatel. A Difusora não quer mesmo largar a mamata, já que é a primeira vez no atual governo que poderá ficar sem verba da prefeitura. Nas redes sociais, há moradores de distritos parabenizando a “Antena A” pela vitória na licitação e se declarando ouvintes assíduos.

Causou surpresa a assinatura do vereador Edvaldo Godoy no vergonhoso projeto que pretende livrar os “gazeteiros” de devolver parte dos salários pagos indevidamente. Afinal, Edvaldo sempre se apresentou como defensor da ética e da moralidade. Mas, convenhamos, houve ocasião em que ele próprio quis receber o salário integral após ter faltado a uma sessão para viajar com o prefeito Otacílio em missão política. Ora, pois.

Finalmente a Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo volta a se reunir na noite desta segunda-feira, 3. Pelo longo período de férias dos vereadores, tem gente apostando que a reuniao vai durar horas.

Na última segunda-feira, uma reunião de prováveis candidatos a veredores teve a participação de Luciano Severo, que discursou e defendeu novos ares para Santa Cruz do Rio Pardo. Entretanto, o vereador do Republicanos garante que ainda não sabe se será candidato à sucessão de Otacílio Parras. Alguém acredita?

O presidente da Câmara daquele lugarejo era um senhor de poucas palavras. Sujeito muito austero, estava acostumado a dar ordens que tinham de ser cumpridas à risca, sem nenhum questionamento.

Assim, naquela segunda-feira, ao chegar em seu gabinete da Câmara, já um tanto atrasado, notou que o funcionário de serviços gerais estava comodamente sentado, mexendo no celular.

Chamou imediatamente o rapaz e disparou, com voz autoritária, uma ordem sua:

— Olha aqui, o tempo que você está aí parado sem fazer nada, pegue o esguicho e vá regar o jardim!

— Mas o senhor não viu que está chovendo? — replicou o funcionário

— Não tem importância… Vista uma capa, pegue um guarda-chuva e vá fazer o que mandei!!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)