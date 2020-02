Viúva de jovem que morreu de febre maculosa questiona atendimento

Laudo do marceneiro Renilson Daniel

Pereira saiu na terça-feira, 28; na UPA,

médicos trataram o caso como dengue

A comerciária Zaira Priscila da Silva Oliveira, 23, não verá mais o marido Renilson Daniel Santos Pereira, 26, ao chegar do trabalho todos os dias. Viúva, ela perdeu Renilson para a febre maculosa, doença que o matou no final de dezembro. As duas filhas — uma de cinco e outra de dois anos — ainda perguntam pelo pai todos os dias.

Homem jovem e forte, Zaira nem se lembra da última vez que o marido havia ficado doente durante os oito anos em que permaneceram casados. “Era uma gripe ali, outra aqui. Mas doente, mesmo, de cama, nunca ficou”, conta.

Com a mulher, Renilson havia acabado de realizar um antigo sonho: ter a própria casa. O casal morava no jardim Fátima, na casa que agora é frequentada apenas por Zaira, suas filhas e amigas, que ajudam a jovem.

Marceneiro, Renilson apresentou quadro febril no final do ano passado. “Imaginamos que não era nada”, lembra. Apesar dos 40 graus de febre, tomou remédios e foi trabalhar no dia seguinte.

Mas as fortes dores persistiram e ele nem dormia. Houve momentos em que não conseguia sequer levantar do sofá. Foi quando resolveu ir à UPA, a Unidade de Pronto Atendimento. Os médicos, porém, trataram o caso como dengue. “Davam vitaminas a ele. Recomendavam repouso e bastante líquido”, conta.

Foi na madrugada do dia 27 que Renilson piorou. “Ele estava trêmulo, não conseguia levantar, vomitava e tinha diarreia. Chamei o resgate”, afirmou Zaira. Na UPA, novamente cogitaram ser dengue. “Deram mais soro. Fizeram exames de sangue e disseram que não havia nada errado”, lembra Zaira. Na manhã seguinte, Renilson foi ao Posto de Saúde do Jardim São João para pedir um atestado e entregar no trabalho. No bolso, os exames que havia feito na madrugada anterior. Ao chegar ao local, Renilson ficou branco e desmaiou. O médico responsável, Ronald Cruz, viu os exames e desconfiou de algo errado. Encaminhou imediatamente o marceneiro à Santa Casa. Novos exames constataram a febre maculosa.

“Na UPA, ninguém suspeitou da febre. É um absurdo, um descaso”, reclamou Zaira. Às 21h de sexta-feira, Renilson recebeu um telefonema da esposa. “Ele me disse que estava bem. Havia melhorado”, contou. Renilson só estava com fome, já que estava em jejum havia horas porque passaria por novos exames na manhã seguinte.

Não houve tempo. Zaira foi chamada no início da manhã para comparecer na Santa Casa. “Eu imaginei que ele estava bem e que iria receber alta. Pensei que me dariam instruções sobre procedimentos”, afirma a vendedora. No entanto, o hospital avisou sobre a morte do marido e a constatação da febre maculosa.

Perigo no Pardo

Apesar do choque, a comerciária foi questionada sobre os lugares por onde o casal passou nos 15 dias anteriores — e se Ipaussu estava nesse rol. A família não visitou a vizinha cidade, mas Zaira lembrou que o marido gostava de jogar futebol, aos sábados, no campo do Clube Náutico. O clube beira o rio Pardo e, agora se saber, tem capivaras em alguns pontos.

“Eu desabei. Tive de tomar remédio”, conta. Mas o diagnóstico oficial só sairia na última terça-feira, 28, confirmando a morte por febre maculosa. “Se tivessem tratado do caso como suspeita dessa febre desde o início, talvez ele ainda estaria aqui ao lado de mim e dos meus filhos”, lamenta.

Ela disse que achava que não era dengue. “A febre não passava nunca e as dores só aumentavam”, declarou. A família agora vive o drama da morte de Renilson. A filha mais nova, de dois anos, ainda não entende direito e chama pelo pai. No velório, a garota pediu para a mãe “acordar” o pai. “Dói muito”, diz Zaira, que recebve ajuda de vizinhos e amigas, pois não conseguiu regularizar a pensão no INSS.

Na semana passada, em pronunciamento na rádio Difusora, o prefeito Otacílio Parras (PSB) lamentou o caso e disse que o Clube Náutico pode ter foco de carrapatos, já que o rio é o habitat natural da capivara. A secretaria de Saúde anunciou que técnicos da Sucen vão localizar as prováveis áreas de contaminação e alertar a população com placas.

Um surto em Ipaussu, onde ha capivaras no lago central, já matou quatro pessoas.