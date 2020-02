Otacílio diz que Festa do Peão “dá muito lucro” e diz que vai suspender gastos

Prefeito disse que festa cresceu,

“dá muito lucro” e que está na

hora da prefeitura sair do evento

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A tradicional “Festa do Peão de Boiadeiro” promovida durante o aniversário de Santa Cruz do Rio Pardo pode ficar sem dinheiro público no próximo ano. Na sexta-feira, o prefeito Otacílio Parras (PSB) disse que provavelmente o evento não terá mais a participação financeira do município na contratação de shows. “A festa cresceu de forma brilhante. Veja que já há R$ 1 milhão de camarotes vendidos, já pensou? Então, a participação do município vai ter de diminuir”, disse. Ele disse que vai “estudar” o assunto e apresentar uma proposta ao promotor do evento, o empresário Edson Marrero. “O investimento em dinheiro talvez seja retirado”, afirmou Otacílio.

O prefeito investe dinheiro público na “Festa do Peão” desde 2013, o primeiro ano de seu mandato. Desde então, já pagou milhões em shows e reformas no recinto “José Rosso” (Expopardo) em obras feitas geralmente semanas antes do rodeio. Em contrapartida, usa a festa politicamente, inclusive discursando para o público nas aberturas oficiais e tendo autoridades da região e deputados como convidados especiais. Além disso, um camarote “vip” fica à disposição do prefeito durante todos os dias do evento.

No ano passado, Otacílio bancou com dinheiro do município os shows da cantora Anitta e do grupo “Raça Negra”, num total de R$ 350,5 mil. Neste ano, a prefeitura aumentou os custos, pagando R$ 450 mil pelas apresentações de Wesley Safadão e Maiara e Maraísa.

O curioso é que o prefeito pode cancelar o suporte financeiro numa festa em que ele já não será o gestor de Santa Cruz do Rio Pardo. É que em 2021, Otacílio já terá entregado o comando da cidade, em 31 de dezembro, ao eleito em outubro. No entanto, é dele a responsabilidade pelo planejamento da participação do município na próxima “Festa do Peão”, que acontece em janeiro do próximo ano, no aniversário da cidade.

Assim, o futuro prefeito de Santa Cruz, que toma posse no dia 1º de janeiro de 2021, teria apenas poucos dias para decidir sobre o rodeio, o que é praticamente inviável.

Otacílio alegou que uma das justificativas para o provável corte é uma queda na arrecadação prevista para o atual exercício e também em 2021. “A festa deve ser autossuficiente, pensando na expectativa de queda de arrecadação e da economia do País. Afinal, a festa cresceu bastante, dando um lucro muito grande em termos de arrecadação, pois o pessoal quer fechar patrocínio, comprar camarote e ingressos. Talvez seja a hora da prefeitura sair do evento”, afirmou.

O prefeito ainda se gabou de que o evento cresceu justamente em seu governo. “É muito diferente do que quando eu assumi, quando ninguém queria nada lá”, disse.

Otacílio ressaltou que a prefeitura pode continuar como “parceira” do evento, já que cede o recinto gratuitamente. “E isto será mantido. Mas a festa cresceu muito e talvez seja a hora de diminuir a participação da prefeitura no evento”, disse o prefeito, sugerindo que os shows não serão mais pagos com dinheiro público. “Não haverá investimento em cash, ou seja, dinheiro. Mas é claro que o evento vai continuar e pode crescer até mais”, explicou.

O prefeito também disse que as prioridades são a Santa Casa e as contas para o próximo prefeito. “Ele vai ter de manter a Santa Casa e tudo aquilo que estamos instalando, que vai gerar despesas para o futuro”, explicou.

Procurado, o empresário Edson Marrero, que promove a “Festa do Peão” há mais de 25 anos, não quis comentar as declarações do prefeito e a ameaça de ficar sem apoio financeiro do Poder Público.