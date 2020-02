Edição deste ano da ‘Agro Ferrari no Campo’ bate o recorde de público

Durante dois dias, agricultores

receberam orientações e fecharam negócios

A 16ª edição do evento “Agro Ferrari no Campo” mostrou a força da agricultura de Santa Cruz e região. Na verdade, o evento já é considerado uma “feira agrícola”, já que existgem exposições de máquinas e veículos e um amplo balcão para o fechamento de negócios. Neste ano, segundo os organizadores, o encontro bateu todos os recordes de participação e exposição de produtos — inclusive de várias empresas de Santa Cruz — nos dias 29 e 30.

Nem a chuva na quinta, 30, atrapalhou o evento, que contou com a participação das nove unidades da empresa. Em uma ampla área, o público pode conferir a variação de sementes em plantações de soja e milho, conforme os adubos e defensivos.

Nos dois dias, houve uma série de palestras com profissionais conhecidos no mercado sobre temas variados, como produtividade da soja ou manejo de percevejos. Um setor especial foi destinado às mulheres “agro”, com palestras transmitidas ao vivo e até, claro, noções sobre tratamento de pele.

Com um público muito variado nesta edição, inclusive fazendeiros de diversos Estados e da capital, houve farta distribuição de brindes, como um grande lote de chapéus para amenizar o calor das mais de 1.000 pessoas presentes.

Uma das novidades foi o sorteio de duas motocicletas aos agricultores que fecharam negócios durante o evento. No primeiro dia, o ganhador foi Celso Ricardo Gomes, de Coronel Macedo. No segundo, a moto saiu para Carlos César Marinele, produtor de Santa Cruz.

A exemplo do ano passado, o almoço foi beneficente, sendo que a entidade escolhida para receber a renda em 2020 foi a “Frei Chico”. Durante o evento, várias empresas aproveitaram para lançar novos produtos.

Crescimento

Praticamente uma feira agrícola, o “Agro Ferrari no Campo” surgiu como um “dia no campo”, idealizado pelo empresário Rogério Ferrari, mas cresceu ao longo dos anos e se consolidou como um dos maiores eventos em toda a região.

Hoje, é considerado o encontro onde o homem do campo tem contato com as mais recentes tecnologias do mercado.

* Colaborou: FLÁVIA ROCHA