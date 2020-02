Artista de Santa Cruz queima obras em alusão à Amazônia

Mayara Nardo hoje mora em

São Paulo e já expôs no Louvre

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Tinta a óleo não foi o suficiente para a artista santa-cruzense Mayara Nardo (foto) expor sua indignação frente aos desastres ambientais que marcaram 2019 e o começo deste ano. Ela queria mais. E encontrou a alternativa: fogo.

Em temporada na Espanha, Mayara expõe na “Universidad Castilla La Mancha”, na cidade de Cuenca, as “pinturas falocráticas”. Segundo sua própria definição, são obras que “fazem uma óbvia e miserável menção aos crimes ecológicos recentes”.

E essa miserável referência é feita com fogo. As telas, onde estão estampadas árvores, têm os cantos e lados queimados.

Mayara diz que os crimes ambientais a que se refere nas obras incluem desde a América, com a floresta amazônica, até a Ásia e Oceania, na Austrália.

Pelo menos três obras da santa-cruzense estão nas paredes do Máster. Mayara afirma que as produções também denunciam “o regime em que vivemos, que talvez encontrará, por fim, seu gozo final com a destruição da Terra”.

Mayara está na Espanha fazendo um mestrado de investigação em práticas artísticas, e as ‘Pinturas Falocráticas’ foram tema de matéria do curso, chamada pintura em esfera pública.

“Tem muito a ver com meu trabalho, pelo qual eu procuro mostrar a esfera política e sociedade”, disse Mayara.

A ideia de atear fogo nas obras veio, na verdade, da falta de tempo. O mestrado dura nove meses, e pincelar quadros é um trabalho demorado. A brilhante mente artística de Mayara, então, fez com que ela explorasse outro tipo de linguagem: o próprio fogo.

“Queimar a pintura é a mesma coisa do que está acontecendo. Estão queimando as florestas, e isso acaba queimando tudo. Naturalmente, a pintura também”, explica.