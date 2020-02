Arquivo: o DEBATE na história

Em maio de 1988, a manchete era sobre os desdobramentos de numa CEI (hoje chamada de CPI) na Câmara, que apurou um escândalo de corrupção denunciado pelo DEBATE. Na época, o então prefeito Onofre Rosa contratou como secretário de Obras um engenheiro de outra cidade, que passou a morar numa pensão na rua Marechal Bitencourt. Meses depois, descobriu-se que ele montou uma empresa e vencia as licitações da prefeitura. A empresa tinha como endereço a própria pensão. A edição também lamentava a morte do professor Gentil Marques Válio, colaborador do jornal durante anos. Seu nome representava o próprio caráter e o professor começou a assinar uma coluna ainda no ano de fundação do jornal, 1977. O presidente da OAB local, Hélio Luciano Assad, anunciou a criação da Segunda Vara na comarca de Santa Cruz.

Publicado na edição impressa de 02/02/2020