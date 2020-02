Festa de casamento muda data de sessão

Mudança de data, que é prerrogativa

exclusiva do presidente, foi colocada em

votação e aprovada por causa de uma festa

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Pela primeira vez na história da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, uma sessão foi transferida de data por causa de uma festa de casamento cujo convidado é um dos vereadores. O fato inusitado aconteceu na segunda-feira, 3, quando o presidente Paulo Pinhata (MDB) concordou em colocar em discussão no plenário um requerimento de João Marcelo Santos (DEM) pedindo a antecipação da reunião. O pedido foi aprovado pela maioria, com apenas quatro votos contrários, e a Câmara voltou a se reunir nesta segunda-feira, 10, em vez do próximo dia 17. Em seguida, haverá duas semanas sem reuniões. Marcelo viaja nesta semana para a Colômbia, para a cerimônia de casamento de um sobrinho.

A convocação das sessões é uma prerrogativa exclusiva do presidente da Câmara. É ele quem determina o dia e o horário das sessões extraordinárias ou solenes. No caso das ordinárias, elas são realizadas às segundas-feiras em semanas alternadas, ou seja, a cada 15 dias, com início sempre às 19h.

Esta determinação consta no artigo 107 do Regimento Interno e há apenas uma ressalva, contida no parágrafo único, quando a sessão acontece num feriado. Neste caso, de acordo com o RI, os trabalhos são automaticamente transferidos para o primeiro dia útil seguinte. Não há qualquer referência à possibilidade de mudança na data a pedido de algum vereador por motivo particular.

O pedido foi recebido como requerimento, inclusive com parecer da Procuradoria Jurídica. No entanto, não constava na pauta que é distribuída à imprensa pelo menos três dias antes da reunião. A justificativa da Câmara é de que se tratava de um pedido simples de um vereador, que geralmente é lido junto com outras correspondências.

Este seria realmente o caso de informação sobre viagens ou justificativas de ausências. Entretanto, foi um requerimento diferente, votado pelo plenário e que cancelou a realização de uma sessão na data estabelecida pela legislação interna.

O autor, João Marcelo Santos, pediu a antecipação porque, segundo ele, já tinha uma viagem agendada para prestigiar o casamento de um sobrinho, na Colômbia. O vereador explicou na semana passada que protocolou o requerimento no dia 29 de janeiro, portanto dentro do prazo. “Ele não foi encaminhado aos vereadores, mas ao presidente. Porém, sugeri encaminhar ao plenário porque eu já havia conversado com a maioria dos vereadores, inclusive Luciano Severo, e todos disseram que votariam a favor. Não houve nenhuma maldade”, afirmou João Marcelo.

Votação

O presidente da Câmara, Paulo Pinhata (MDB), não precisaria submeter ao plenário o requerimento que solicitava a mudança de uma sessão, pois o assunto é de competência exclusiva do chefe do Legislativo. No entanto, o documento foi a votação e aprovado, com quatro votos contrários. O próprio Pinhata era favorável, já que, ao anunciar a contagem, relacionou seu voto entre os nove favoráveis. Depois corrigiu para oito, lembrando que o presidente não vota neste tipo de proposição.

O curioso é que João Marcelo Santos já sabia que seu requerimento seria aprovado. Antes da votação, ele disse que a mudança da sessão não acarretaria nenhum prejuízo e que a própria administração já havia concordado. “Quero informar que a prefeitura foi comunicada e já protocolou todos os projetos que seriam para o dia 17”, anunciou aos colegas.

Luciano Severo (Republicanos) alertou que o pedido significava um “precedente perigoso”, já que qualquer vereador poderá, de agora em diante, pedir a mudança da sessão por motivos pessoais. Severo votou contra o requerimento, ao lado de Maura Macieirinha (PSDB), Cristiano Neves (Republicanos) e Joel de Araújo (Republicanos).

Maura disse que todo vereador tem o direito de faltar à sessão por motivos particulares, desde que tenha o respectivo desconto no salário. “Acho que o vereador poderia fazer uma justificativa diretamente ao presidente, que tem a prerrogativa de decidir se deve ou não descontar a ausência. Portanto, não havia motivo justo para mudar a data da sessão”, lamentou a vereadora tucana.

Vereadores já sofreram

descontos por ausências

Ninguém gosta de ter o salário descontado, muito menos políticos. É por isso que João Marcelo Santos (DEM) pediu a mudança na data da próxima sessão para comparecer a um casamento, sem sofrer descontos. No entanto, a Câmara de Santa Cruz tem um histórico de discussões sobre ausências. O mais recente episódio envolveu o vereador Edvaldo Godoy (DEM), que não compareceu a uma das duas reuniões mensais e recebeu salário integral.

O episódio aconteceu no ano passado, quando Edvaldo faltou à sessão do dia 22 de abril para viajar com o prefeito Otacílio. O objetivo era entregar um requerimento na secretaria da Educação. A ausência custaria R$ 2.171,16 a Edvaldo que, num primeiro momento, disse que a Câmara deveria fazer o desconto salarial. “Isto se chama ética e sensatez”, gabou-se o vereador, sobre a própria iniciativa. Dias depois, voltou atrás e fez questão de receber o salário integral, com anuência do presidente Paulo Pinhata. Edvaldo alegou que, caso o Tribunal de Contas apontasse irregularidade, ele devolveria o valor corrigido.

Outra polêmica envolveu Murilo Sala (SD) em novembro de 2016. Ele se casou e viajou em “lua de mel” durante uma semana, perdendo uma sessão legislativa. Murilo apresentou a justificativa, mas houve uma discussão interna, já que alguns vereadores defenderam que, por analogia com as leis trabalhistas, a ausência por casamento deveria ser de apenas três dias. O Regimento Interno da Câmara, aliás, não estipula qual o período de licença para casamento.

Para evitar polêmica, Murilo tomou a decisão de pedir o desconto salarial pela falta.

Em 2009, Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques faltou a uma sessão porque, como paratleta, viajou para disputar o título sul-americano de halterofilismo em Punta Del Este. Na Câmara, Edvaldo Godoy questionou a ausência e chegou a duvidar da disputa esportiva. A ausência de “Psiu”, porém, foi abonada.

Um outro caso curioso aconteceu também em 2016, quando os então vereadores Leandro Mendonça e Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques chegaram atrasados à sessão, segundos após o seu encerramento. É que, inexplicavelmente, a sessão durou apenas 11 minutos.

Os dois vereadores receberam os salários integralmente, mas depois decidiram devolver os valores à Câmara.