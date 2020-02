Carro capota, cai em poça e motorista morre afogado

Há a hipótese de que jovem tenha

ficado preso no cinto de segurança

O jovem Emanoel Evangelista, 23, morreu afogado após capotar o carro que dirigia, que caiu numa poça d’água com as rodas para cima. O trágico acidente aconteceu na vicinal Anísio Zacura, entre Santa Cruz do Rio Pardo e Bernardino de Campos.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Sistema de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas através de motoristas que passaram pelo local e presenciaram a cena.

Ao investigar o caso, as polícias Civil e Militar constataram que o veículo estaria capotado havia pelo menos uma hora. A vítima foi retirada já sem vida do carro, um Chevrolet Corsa.

Uma das hipóteses é a de que Emanoel tenha ficado preso no cinto de segurança. No entanto, a causa do acidente ainda não foi divulgada.

Emanoel Evangelista era conhecido como “Cavalinho”, morava em Bernardino de Campos e trabalhava em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo informações, ele teria acabado de sair de seu turno.