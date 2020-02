Centro Cultural vai celebrar mais um ‘Grito de Carnaval’ na sexta-feira

Evento será gratuito e aberto ao público, informa a

empresa; festa mais popular do País, carnaval

do Centro Cultural terá músicas até de Gilberto Gil

O Centro Cultural Special Dog vai promover, no próximo dia 14, mais uma edição do evento ‘Grito de Carnaval’. O evento terá início às 18h30, em frente ao prédio do Centro Cultural, na praça Deputado Leônidas Camarinha — e é gratuito.

Logo no início, os corais infantis se apresentam ao som de sambas e marchinhas da festa mais popular do País.

Os corais jovem e adulto do Centro Cultural entrarão em cena às 20h. A expectativa é que eles cantem, além de tudo, sambas antigos.

Neste ano, a novidade são os concursos de melhor fantasia e melhor bloco. Todo o público poderá participar, e as equipes serão avaliadas por um júri do Centro Cultural Special Dog.

O repertório do ‘Grito de Carnaval’ remonta às lendárias marchinhas de carnaval, que apareceram no final do século XIX.

Entre Chiquinha Gonzaga e Gilberto Gil, os corais entoarão sambas de compositores consagrados nos anos de 1920 a 1960.

Além do coral, os alunos do grupo de percussão também vão se apresentar no ‘Grito de Carnaval’.

No ano passado, o Centro Cultural Special Dog já movimentou os santa-cruzenses com evento semelhante e movimentou a multidão que compareceu ao local.