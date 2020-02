No bairro Jardim Horizonte, rua tem 26 buracos numa única quadra

Morador reclama de descaso das autoridades

e diz que asfalto não é próprio para receber

veículos grandes; no local, caminhões são frequentes

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Vinte e seis. Esse é o número de buracos em apenas um quarteirão que a rua Augustinho Marin, no Jardim Horizonte-1, ganhou nos últimos meses. Um pouco mais à frente, na quadra seguinte, é possível contar outros 11.

O transtorno decorre do bloqueio na rua Olavo Madureira, que dá acesso à AABB, para a realização de obras. Os caminhões, então, passam na Augustinho Marin, rua que, segundo o morador André Orzzi Lucas, não foi planejada para receber trânsito pesado.

Além dos caminhões, André diz que o problema é ainda mais grave porque, frequentemente, a rua é palco de veículos que apostam corridas. “Já fui ao departamento de trânsito para solicitar a construção de lombadas no trecho, mas não obtive respostas”, conta.

Desde que os caminhões passaram a circular na rua, a casa de André Orrzi ganhou algumas rachaduras. Para ele, com certeza há relação entre os veículos pesados e as fissuras.

Além disso, ele acaba de gastar R$ 500 com uma nova suspensão do carro. Segundo André, a antiga provavelmente foi afetada pelos buracos.

A reportagem esteve no local durante 15 minutos, tempo suficiente para passarem cinco caminhões. Alguns estão carregados e seguem em direção às rodovias. Outros voltam, vazios, para encher novamente as carretas.

Segundo o morador, os veículos de grande porte poderiam, tranquilamente, passar por outra rua, paralela à Augustinho Marin: a avenida Jesus Gonçalves.

André diz que até os vizinhos já foram reclamar às autoridades sobre o problema, mas nada foi feito até agora. Dois netos do morador, ainda crianças, também passaram a tomar mais cuidado ao andar de bicicleta no trecho. Por ordem do avô, eles só brincam na rua quando vigiados.