João Zanata Neto: ‘Chakras’

Chakras

João Zanata Neto

Da Equipe de Colaboradores

Com 21 Chakras nós já podemos viver muito bem, disse o iogue. E eu que achava que só havia 7. Fiquei perplexo e tive mais uma daquelas sensações de completa ignorância. Com 63, você já é um sábio. Com 84, as suas percepções se abrem para o mundo invisível. Com 108, nem lhe falo. 108 é um número cosmológico. A distância entre a Terra e a Lua é 108 vezes o diâmetro da Lua. Com 108, você já está em sintonia com o universo. 114 é o número máximo, disse o iogue. Meus amigos, eu não sei o quanto esta perplexidade significa para vocês, mas para mim é inaceitável passar por esta existência e não descobrir o saber supremo.

Não foi a primeira vez que senti o desconforto da sensação de plena ignorância. Você já se deparou com um pessoa sabia e surtou completamente? Seja sincero! Pode ser constrangedor admitir, mas é imperdoável não reagir no sentido de buscar o que não se sabe. Mas, se isto lhe foi indiferente, você tem um problema. Mas, não vamos falar em problemas, pois, tudo é um desafio. A matemática não traz problemas aos alunos. Ela lhes instiga com desafios.

Lembro-me muito bem de que, na universidade, tínhamos um professor alemão ensinando disciplinas da engenharia mecânica. Era como aprender a tocar guitarra com o Hendrix ou ser aprendiz do Caravaggio. Era pura euforia. Contudo, para qualquer pergunta, o alemão logo dizia: está tudo aí no livro, se vira. É… a vida tem os seus caprichos, mas, ela é professora. A vida é importante. Não saia dela antes da hora e não deixe de aprender tudo o que ela tem para lhe ensinar. E não digo isto para impressionar você. Longe disso. Todo o propósito da vida que nos é ensinado está um tanto distorcido. Todo aquele que deseja ser bom e livrar-se dos seus pecados para obter a salvação no paraíso tem a sua fé distorcida por dogmas.

Todo espírito já é divino, pois é criação do ser supremo. Viemos de um plano sutil para uma existência no plano denso, material, a fim de buscar o conhecimento e alçar os planos sutis mais elevados. Isto não acontece em uma só existência. Nestes planos sutis elevados só há consciências harmoniosas e não temos mais forma ou lembranças da antiga forma como a cobra que deixa a velha casca para trás.

Todo homem cria o seu próprio inferno. Segundo o princípio místico da ação e reação, todo agir mal e todo pensar ruim gera uma responsabilidade, um Karma, que deverá ser compensado para que alcancemos os planos mais sutis. O nosso pensamento deve ser transformado em um templo de bondade para que os nossos atos sejam generosos.

Transmitir estes bons conselhos é fácil, mas encontrar os verdadeiros ouvintes é mais difícil. É como ter uma rádio transmissora em um local onde não há rádios receptores. É preciso que todos fiquem perplexos com a sensação de ignorância. É necessário sentar e meditar, mas quem senta e medita?! A busca frenética pela felicidade nas coisas mundanas é um caminho errante de todos aqueles que anseiam por um sentido na vida. Nada será encontrado na estrada mundana a não ser um vazio. Bastaria um só iogue para mudar o mundo, mas o apego a tudo o que é mundano carreia o vício das sensações inebriantes que ocupam o pensamento com toda a sorte de banalidades.

Quem leu “Assim Falou Zaratustra”, uma obra enigmática do célebre Nietzsche e entendeu o simbolismo místico que há no drama do sábio sem ouvintes vai perceber que a humanidade persiste na ignorância. A obra eternizou o sofrimento de todo místico ao ser taxado de estranho, louco, bruxo, antissocial, introspectivo. O sábio é o médico das multidões doentes, mas elas não sabem que estão doentes.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.