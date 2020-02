Pascoalino: ‘Um Borges do Paraguai’

Um Borges do Paraguai

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Depois de escrever por mais de setenta anos, Jorge Luis Borges acabou consagrado pelo público graças a um texto que na verdade não é de sua autoria. O escritor argentino já estava morto quando um poema atribuído a ele começou a aparecer gravado em pratos decorativos na feirinha de San Telmo, em Buenos Aires. Tratava-se de “Instantes”, um caso raro de versos que agradam pessoas de todas as classes e todas as idades – principalmente aqueles que já chegaram a essa que se autoproclama a melhor idade. “Se pudesse novamente viver a minha vida, na próxima trataria de cometer mais erros. Não tentaria ser tão perfeito, relaxaria mais, seria mais tolo do que tenho sido”.

A difusão para todas as línguas desse poema creditado a Borges não se deve exclusivamente a uma feirinha dominical de antiguidades. A coisa só pegou mesmo quando caiu na internet. Graças ao computador o texto pode chegar aos lugares mais distantes, e o que é pior, inteiro, já que uma mensagem eletrônica não se quebra fácil como um prato. A internet ainda poupava o viajante da experiência de sentir na pele a famosa hospitalidade porteña. “Eu era um desses que nunca ia a parte alguma sem um termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um paraquedas. Se voltasse a viver, viajaria mais leve”. Quando esses versos já tinham chegado aos quatro cantos do mundo, só restou a Maria Kodama apelar à justiça argentina para que os direitos autorais do texto apócrifo não fossem depositados na sua conta de viúva.

Maria Kodama foi desposada por Borges quando ele contava mais de 85 anos de idade. Para ser exato, o casamento foi celebrado 50 dias antes dele morrer interrompendo um promissor aprendizado de japonês a que se submetia na Suíça. A iniciativa da viúva de procurar a suprema corte argentina talvez tenha menos de escrúpulos do que de prudência. Caso amanhã apareça o verdadeiro autor de “Instantes”, Maria Kodama não estará lhe devendo nem um mísero “muchas gracias”.

“Se eu pudesse voltar a viver, começaria a andar descalço no início da primavera e continuaria assim até o fim do outono. Daria mais voltas de carrossel, contemplaria mais alvoradas e brincaria com mais crianças, se tivesse outra vez a vida pela frente. Mas já está tarde. Tenho 85 anos e sei que estou morrendo”. Por essa, certamente nem o próprio Borges esperava: Depois de escrever 15 livros de poesia, 11 de contos e outros 15 de ensaios e palestras, cair no gosto popular justamente por uma página que não é sua. Felizmente, ele já não vive para ver que o Borges preferido pelo grande público é esse, o falso. Ou – quem sabe? – lhe agradaria saber que um Borges mesmo falso faz sucesso.

Em 1955, com a queda de Perón, o escritor foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Ali, cercado por 800 mil volumes e completamente cego, Borges experimentou o supremo sarcasmo da sua vida. Quem zombava dele não era ainda um poema de autoria e gosto duvidoso, nem tampouco uma mulher 40 anos mais jovem com a qual por 50 dias ele teve o direito de se deitar. “Ninguém rebaixe a lágrima ou se afoite / A condenar a prova da mestria / De Deus que, com magnífica ironia / Deu-me os livros e ao mesmo tempo a noite”.

Em 1975, dona Leonor – a mãe do escritor – morreu aos 99 anos de idade. Maria Kodama passou a frequentar o apartamento da calle Maipu. Epifania Uveda, a governanta que serviu aos Borges durante quatro décadas, trazia coca-cola e bolachas para a moça. O escritor confiava cegamente na governanta e esta lhe garantia que Maria Kodama não era feia nem bonita.

O resto da história todo mundo sabe: a nissei levou o bruxo para o altar e a governanta teve que se mudar para uma favela levando de lembrança apenas um par de sapatos do seu ex-patrão. O que, aliás, daria um belo conto de Jorge Luis Borges – autêntico ou falsificado.

* Publicada originariamente em 21/04/2002