DICAS – Edição de 16/02/2020

Motivo

Se um trabalhador se ausentar do serviço de forma injustificada, ele será descontado no final do mês. Então, por que aqueles vereadores que “mataram” sessões legislativas não podem ter descontos? Às vésperas de uma eleição, está na hora de melhorar o desmoralizado Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo.

Briga no PTB

O ex-vereador Roberto Marsola e o ex-prefeito Manoel Carlos Manezinho Pereira podem perder o comando do PTB em Santa Cruz. “Cacique” do partido em São Paulo, o deputado Campos Machado parece não estar gostando dos rumos da legenda no município.

Aceitou?

Condenado em segunda instância por improbidade administrativa, o ex-presidente da Codesan Cláudio Agenor Gimenez ainda não recorreu da decisão.

Inquérito

O Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo está investigando licitações da Ummes, a União dos Municípios da Média Sorocabana. A entidade reúne vários municípios da região.

Silenciou

Desde que a rádio Difusora perdeu por definitivo a licitação de publicidade, não transmite mais o programa “Operação Cidade” ao vivo no facebook. A última publicação aconteceu no dia 10 de fevereiro.

Silenciou 2

Na semana passada, a emissora deu um grande espaço ao vereador Luciano Severo (Republicanos), até então fortemente criticado por Otacílio Parras nos programas. Pode ser um recado, já que Severo é pré-candidato a prefeito.

Exemplo

Em 2018, o prefeito Otacílio Parras (PSB) divulgou uma pesquisa ilegal nos microfones da rádio Difusora, e o Ministério Público nada fez. Na semana passada, o mesmo Otacílio rasgou elogios a seu pré-candidato a sucessor, Diego Singolani, dizendo que é o melhor candidato para Santa Cruz. Em ano eleitoral, isto é proibido, mas a promotoria também segue calada. Quem vê, pensa que Santa Cruz não tem Ministério Público Eleitoral… O setor está a cargo do promotor Vladimir Brega Filho.

Dengue cresce

A sirene de alerta foi acionada na secretaria de Saúde de Santa Cruz do Rio Pardo. Em poucos dias, houve 23 casos notificados, mas apenas três confirmados. A tendência, porém, é que a dengue volte a ameaçar a cidade.

Obrigação do Estado

Provavelmente Franco Montoro foi o governador que mais protegeu imóveis históricos do interior. Em Santa Cruz, o único que recebeu a proteção do Condephaat foi o antigo Grupo Escolar, inaugurado em 1915. Agora, porém, o Estado quer lavar as mãos e não investir na preservação do patrimônio histórico. Seria bom aceitar a decisão da Justiça de Santa Cruz e não recorrer para protelar a obrigação.

‘Coisas de Política’

Perdido na estrada

Aquele candidato a vereador decidiu visitar uma família numerosa, com dezenas de votos. Acontece que todo esse povo que foi se juntando na família residia num sítio bem distante. O lugar, muito difícil de chegar. A estrada, de terra batida, dividia-se num determinado ponto em uma porção de caminhos que seguiam para diferentes direções. Bem próximo deste emaranhado de rumos, havia uma casa com um morador, e nosso candidato parou para perguntar da casa dos “Pereira da Silva”. Ouviu as explicações e para lá seguiu, visitando a família. Na semana seguinte, decidiu voltar ao local e levar uns doces e “agrados”, pois na família tinha muitas crianças.

No mesmo ponto da divisão da estrada, voltou a dúvida quanto ao caminho e foi perguntar de novo sobre a casa dos “Pereira da Silva”. O morador, espantado, perguntou:

— Nossa, seu vereador! O senhor está rodando por aqui desde a semana passada e ainda não achou a casa?

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)