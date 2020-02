‘Grito de Carnaval’ movimentou praça

Gratuito e com participação do público, a

quarta edição do evento do Centro

Cultural contou com marchinhas clássicas

A quarta edição do ‘Grito de Carnaval’, evento carnavalesco do Centro Cultural Special Dog, levou mais de 1.500 pessoas à praça Leônidas Camarinha, onde a festa aconteceu, na noite de sexta-feira, 14.

O espetáculo teve a participação dos corais infantil, juvenil e adulto, todos do Centro Cultural. A abertura também contou com um “esquenta” do grupo de percussão, composto por crianças e jovens e comandado pelo professor Bruno Machado. A equipe tocou samba e outros ritmos brasileiros.

A fantasia dos participantes não foi pré-selecionada. “Cada um ficou livre para se vestir do que quisesse”, disse a maestrina do Centro Cultural, Daniele Montuleze.

Havia marinheiras, unicórnios, princesas, piratas e palhaços. As melhores fantasias foram premiadas num concurso — do qual a plateia também participou.

Na categoria “Baby” venceram duas princesas. Chaves, do antigo seriado, Emília, do Sítio do Picapau Amarelo, e uma boneca ganharam o prêmio na categoria infantil.

Ao som de marchinhas clássicas, houve espaço até para “Ó Abre Alas”, música de 1899 composta pela brasileira Chiquinha Gonzaga. “Mas nosso foco foram as décadas de 1910, 1920 e 1930”, diz Daniele.

As marchinhas, neste ano, foram cantadas pelos integrantes do Centro Cultural, mas quem quisesse participar da apresentação podia se inscrever. “Claro que não faltou ‘Mamãe Eu Quero’”, brinca Daniele.

A saudosa Beth Carvalho, cantora e compositora de samba, morta em abril do ano passado, também foi lembrada no ‘Grito de Carnaval’. Os vários grupos de coral do Centro foram os responsáveis pela homenagem. Cantaram quatro sambas da artista.

O evento durou até as 23h da sexta-feira e movimentou o comércio nas redondezas — onde, aos finais de semana, há os “food trucks” vendendo comida ou bebida. O público não aceitou o anúncio do término do ‘Grito’. “Pediram bis”, lembra Montuleze.

Em março, o Centro Cultural volta a apresentar o musical ‘Saltimbancos’, que narra as aventuras da fuga de quatro animais, incomodados com o antigo dono, para a cidade. Eles almejam ser músicos. No mesmo mês, o Centro reapresenta “Outras Terras Nossos Sons”, peça em alusão à África.