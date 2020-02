Homem é assassinado a tiros em Espírito Santo do Turvo

Vítima era conhecida pela polícia

como chefe do tráfico de drogas da cidade

Anderson Luiz Raimundo foi assassinado a tiros num estabelecimento comercial em Espírito Santo do Turvo na manhã de terça-feira, 11. Segundo informações, os disparos foram efetuados por três homens que entraram no local.

Anderson foi atingido no joelho, pulsos, boca e peito. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu e morreu poucos minutos após a chegada da ambulância.

As polícias Civil e Militar fizeram uma operação conjunta para identificar os autores do crime. Houve, inclusive, um cerco na região. A PM de Santa Cruz do Rio Pardo também ajudou nas ações.

Um deles foi preso. Trata-se de Fabrício Silveira Gonçalves, que também é morador em Espírito Santo do Turvo.

Em depoimento, ele afirmou não ter informações sobre o paradeiro dos outros criminosos. Também não deu outras informações sobre o crime. A polícia segue com as investigações.Os outros três envolvidos também são denunciados.

Conhecido como “Pretinho”, Anderson Luiz Raimundo era um nome comum para a polícia do município. Ele saíra da prisão havia menos de um ano.

Anderson era suspeito de diversos crimes na região — desde tráfico de drogas até homicídios.

A polícia apura a causa do assassinato. Uma versão é a disputa por território do tráfico. Outra, diz respeito a “acerto de contas” por questões envolvendo o crime organizado.