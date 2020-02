Morre o escritor Geraldo Generoso, 71, de Ipaussu

Poeta, jornalista e escritor, ele também

foi vereador e presidente da Câmara

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Poeta, escritor, jornalista e colunista de vários jornais, Geraldo Generoso fomentou como poucos a cultura em Ipaussu, cidade que “adotou” desde a infância, já que nasceu em Timburi. Nos últimos anos, lutava contra um câncer agressivo e perdeu a batalha na madrugada de quinta-feira, 13. Geraldo Generoso morreu aos 71 anos e foi sepultado no cemitério de Ipaussu, em clima de consternação e despedida.

O escritor era conhecido como um dos grandes intelectuais de Ipaussu. Lia muito, publicou vários livros e, junto com Vitório Maistro, assinou as duas edições da obra “Memórias de Ipaussu”, um dos poucos registros literários históricos da cidade. No entanto, também escreveu muitos livros de contos e poesias. Num deles, criou poemas rimados com os Salmos de David, também publicados em vários volumes.

Geraldo Generoso chegou a Ipaussu ainda menino, para concluir o curso primário na cidade a pedido dos tios. Já em 1965, se destacou ao escrever poemas que surpreenderam professores e dirigentes da escola. “Eu nasci poeta na escola Júlio Mastrodomênico”, gostava de lembrar. Formou-se professor e em 1979 trabalhou nas escolas “Júlio Mastrodomênico” e “Amador Bueno”. Morou um breve período em Paraguaçu Paulista, mas voltou para trabalhar como auxiliar de contabilidade na prefeitura de Ipaussu. Aposentou-se como professor.

Em 1982, foi eleito vereador para uma legislatura de seis anos, durante o mandato do prefeito Antônio Alonso Sobrinho. Presidente do diretório municipal do PMDB, foi fundador do PSDB de Ipaussu e, mais tarde, escolhido presidente da Câmara no biênio 1985-1986. Foi seu único mandato. Em 1989, foi assessor de imprensa do prefeito Onofre Rosa de Oliveira, de Santa Cruz do Rio Pardo, e diretor do jornal “Santa Cruz Notícias”.

Entre os livros publicados, estão “O Cântaro das Horas”, “Para Não Dizer que Não Falei de Amor”, “Salmos para o Século XXI”, “Humor Moreno”, “Causo Político do Interior”, “Salmos de Davi Rimados”, “Segredos da Criatividade Literária”, “O Rato Rogério”, “Santa Ceia do Terceiro Milênio” e outros. Geraldo Generoso escreveu para jornais da região, de São Paulo, Rondônia, Paraná, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Acre e Amapá.

Geraldo Generoso também conquistou muitos prêmios literários, alguns oferecidos por importantes instituições, como o Mapa Cultural Paulista, do Governo do Estado, ou premiação do Ministério da Cultura da Venezuela. Em 1996, a convite do jornal estadunidense “The Washington Post”, participou do “IV Congresso Internacional de Unificação Cristã”, realizado em Montevidéu, no Uruguai. Ele também teve participação em grupos teatrais de Ipaussu.

O escritor deixou a viúva Antonia Grandini, a “Toninha”, com quem teve o filho Gabriel. Num primeiro casamento, Geraldo teve a filha Dorotéia.

Amigos lamentam morte e

lembram humor do escritor

Geraldo Generoso deixou muitas lembranças em Ipaussu, a maioria ligada à Cultura. Ele foi autor, por exemplo, de um dos poucos livros históricos da cidade, “Memórias de Ipaussu”, em parceria com Vitório Maistro, que teve duas edições — uma em 1995 e outra em 2003. “A exemplo do que representou seu amigo Geraldo Machado para Chavantes, era a referência cultural de Ipaussu”, conta Maistro. Ele lembra que o livro significou meses de pesquisas e busca de informações. “Eu trazia o material e o Geraldo, como excelente escritor, colocava no papel”, lembrou. A segunda edição foi ampliada com novas informações.

Amigo de longa data do escritor, o atual secretário de Saúde de Ipaussu, Roberto Guidio “Tiririca” Perez, também foi vereador na mesma legislatura, inclusive sucedendo Geraldo na presidência. Depois, conviveu com o amigo quando ele foi assessor legislativo.

Tiririca ressalta a inteligência e vivência cultural do amigo. “Mesmo quando era vereador, era ele quem elaborava discursos para todos os vereadores. Quando um deles era escalado para falar em alguma cerimônia, corria para o Geraldo”, contou. No cargo de assessor, este trabalho continuou e foi ampliado. Afinal, Generoso era quem redigia todos os ofícios do Legislativo, inclusive aqueles encaminhados a deputados.

O secretário lembrou que Geraldo, teimoso, não deixou de fumar nem mesmo com a doença se agravou. “Quando a gente ia levá-lo para Jaú, ele pedia para parar em algum posto. Eu pensava que ia ao banheiro, mas na verdade ele queria fumar. E fumava dois ou três cigarros em seguida”, contou Tiririca, ele próprio um ex-fumante.

O poeta também era conhecido por ter um bom humor. Brincalhão, em 1980 foi dele a ideia de enviar uma carta “fake news” ao líder governista na Câmara Municipal, Aurélio Tinto, o “Iaiá”, com uma fotografia do governador Paulo Maluf uma dedicatória. Tudo parecia real, até mesmo o envelope do Palácio dos Bandeirantes, que Generoso pegou na redação do DEBATE em Santa Cruz.

O velho vereador ficou tão eufórico que levou a “correspondência” à Câmara e pediu a palavra durante a sessão, exaltando a “grande influência e amizade” que tinha com o governador Maluf. “Iaiá” morreu sem saber que tudo não passava de uma brincadeira.

Outra qualidade que os amigos apontaram em Geraldo se confundia com o próprio sobrenome do escritor. Era, enfim, muito generoso com as pessoas e o trabalho.