O carnaval vem aí

Bloco da “Acadêmicos da Estação”

vai homenagear o advogado e radialista

José Eduardo Catalano na avenida

Os preparativos para o carnaval em Santa Cruz do Rio Pardo já estão a todo vapor. Quem garante é Isaias Braz Nascimento, 50, que preside o “Bloco Acadêmico da Estação”. Na semana passada, o que não faltou foram ensaios na antiga escola Sesi, atual sede da secretaria de Assistência Social. Neste ano, o bloco apresentará um samba-enredo que conta a história de José Eduardo Catalano e sua importância cultural para Santa Cruz do Rio Pardo. Radialista e advogado, ele criou programas memoráveis, como “Radioclube Mirim” e “Programa do Estudante”. Será a primeira vez que Catalano receberá uma homenagem através do samba.

Isaias, na verdade, disse que o grupo planeja a criação de uma escola de samba em Santa Cruz. No entanto, ainda faltam um espaço e mais valorização por parte do Poder Público.

Se comparado ao ano passado, o bloco cresceu e recebeu novos integrantes e patrocinadores, sem os quais Isaias diz que o grupo jamais chegaria onde está.

Novos instrumentos também foram incorporados ao bloco. A bateria hoje chega a 50 pessoas, mas, se contados os patrocinadores, o grupo todo conta com 150 integrantes.

O advogado José Eduardo Catalano também é um daqueles a quem o grupo agradece. “Ele foi muito prestativo. Nós precisávamos de material, e ele conseguiu de um dia para o outro”, afirmou Isaias. Foi desta generosidade que surgiu a ideia de Catalano ser o samba-enredo deste ano.

Na verdade, o tema do bloco são os 150 anos de Santa Cruz do Rio Pardo. “Mas José Eduardo Catalano faz parte da história da cidade. Ele merece e mistura aos acontecimentos principais da cidade”, lembrou o presidente.

Se atualmente os carnavais em clubes praticamente desapareceram, a festa de rua vem crescendo, mesmo que timidamente. “Ainda somos pequenos, mas conseguimos dar o melhor que temos”, afirma.

O Carnaval em Santa Cruz começa no próximo fim de semana. Três blocos — Acogelc, Acadêmicos da Estação e Unidos do São José (Divineia) vão desfilar na avenida e terminar na praça Leônidas Camarinha, onde haverá animação musical para o público.

Isaias já participou de outros blocos de carnaval. Começou aos 11 anos na bateria da “Unidos da Baixada”, que, na época, contava com mais de 200 integrantes. Nas ruas, segundo lembra, também havia um público muito maior.