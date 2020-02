Primeiro repasse ao hospital chega nesta semana

Interventor do hospital, Maurício Salemme

diz que prioridade são funcionários e SUS

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Em pronunciamento na rádio Difusora, o prefeito Otacílio Parras (PSB) anunciou que a Santa Casa pagou os salários de janeiro e se prepara para quitar parte do 13º dos funcionários. O hospital está sob intervenção desde janeiro, após a maior crise financeira de sua história.

O 13º, aliás, deve ser pago em duas parcelas — a primeira, já na semana que vem, quando a primeira parcela do repasse da prefeitura de R$ 2,4 milhões chega aos cofres da administração. Neste mês, a Santa Casa receberá R$ 600 mil do valor total da subvenção.

Otacílio voltou a dizer que, se não fosse a intervenção, o hospital fecharia as portas. Ele lembrou que há outros deputados, além de Capitão Augusto (PL), que devem auxiliar a Santa Casa. O militar prometeu uma emenda no valor de R$ 2 milhões. O prefeito não revelou nomes, pois disse que “nada é certo ainda”, mas sabe-se que são Ricardo Madalena (PL) e o professor Carlos Giannazi (PSOL).

No pronunciamento, Otacílio também comentou a saída de Diego Singolani, pré-candidato a prefeito e politicamente apadrinhado pelo governo, da Santa Casa. Ao mesmo tempo, alfinetou Luciano Severo (Republicanos), que usou a tribuna da Câmara na segunda-feira, 10, para questionar o motivo pelo qual Singolani deixou de ser o administrador do hospital.

Otacílio disse que Diego, que é pré-candidato a prefeito, faz um “brilhante trabalho” como administrador hospitalar. Singolani ficou três semanas no cargo.

Atual interventor da Santa Casa de Misericórdia do município, Maurício Salemme Correia disse ao jornal que a previsão para a chegada da primeira parcela do repasse municipal é esta semana. O projeto de subvenção financeira, que prevê um repasse de R$ 2,4 milhões em seis parcelas, foi aprovado na semana passada pela Câmara. Maurício afirma que o dinheiro será usado para o pagamento de funcionários, contas atrasadas e para o SUS. Ele não descarta a hipótese de novos cortes de gastos ou até demissão de funcionários nos próximos meses. No entanto, disse que é preciso olhar também o “lado social”.

Logo após a intervenção ter sido decretada, o corte necessário de gastos foi afirmado por Diego Singolani. Na época, uma das economias seria a assessoria de imprensa que, entretanto, continua com o contrato válido. É que a jornalista Cibele Martins está trabalhado até o vencimento do contrato. Maurício, porém, revelou que há uma proposta para a continuidade da assessoria de imprensa.