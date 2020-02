Jornal ‘Negocião’ encerra edição impressa e migra totalmente para a digital

Mais tradicional jornal de classificados da região, o “Negocião”, de Ourinhos, anunciou na semana passada que vai encerrar a versão impressa no próximo dia 29. No mercado há quase 30 anos, o jornal quer se dedicar totalmente à versão digital, hoje a ferramenta mais comum no setor de classificados.

O “Negocião” surgiu em meio ao ‘boom’ de jornais de classificados nos anos 1990, especialmente após o sucesso do “Primeira Mão” em São Paulo, que revolucionou o mercado de anúncios classificados.

O jornal sempre teve o empresário Hernani Corrêa no comando, inicialmente com uma sociedade durante um breve período. O semanário chegou a ser impresso nas oficinas do DEBATE em seus primeiros meses. Logo se expandiu e atingiu toda a região e Norte do Paraná.

Anos depois, o “Negocião” também começou a publicar notícias de Ourinhos. Segundo Hernani, a criação do website do jornal foi o primeiro passo para a transição digital, que vem sendo preparada há anos.

A partir de 2018, o “Negocião” também investiu nas redes sociais. Para Hernani, a versão digital atrai mais o interessado porque pode ser atualizada em tempo real.