Geraldo Machado: ‘Éramos quinze’

Éramos quinze

* Geraldo Machado

“E os anos correram

e os anos cresceram,

com eles cresci:

Os anos que tinha,

meus sonhos…

morreram. Só eu não morri”…

(Antonio Nobre)”

Sou um velho provado que recorda de seu tempo a cada passo. A memória — esse fichário — fustiga o pensamento e esporeia a mente, como se esta fosse um punga velho e estradeiro , cansado de léguas, posto obrigado a galope estugado: já sem pernas, já sem trote — cambeta.

Hoje, meu leitor benévolo, eu só quero sonhar à-toa. Sentir alívio e, com o poeta eterno, Antero de Quental, pensar mais alto para dizer com ele: “A galope, a galope, ó Fantasia, armemos uma tenda em cada estrela!”. Faça assim, leitor: isto é poesia, bom para todas as idades. Faz a mocidade ter sentido, faz da velhice um clarão. O mais é preocupação, é “aquecimento global”, é “efeito estufa”. Vão restar só as estrelas com ganchos para as nossas redes. Conheça o Antero e esqueça o IBAMA e a Marina da Silva — “condoleza” dos seringais. O degelo do Ártico, os icebergs à deriva, os ursos sem modos de hibernar. Há jeito para tudo. As “Casas Bahia” abrirão lojas, e haverá freezers para o sono dos ursos; a “Nossa Caixa” (que o Alckimin não privatizou) vai financiar iglus de isopor para os lapões, a crédito consignado. O bom velhinho, Papai Noel, veste gibão e troca as renas por jegues. A garota de Ipanema vai pro morro, sonhar com a Conceição, e o carnaval deixará o Sambódromo (do Brizola) e voltará para a Vila Izabel (do Noel). Esqueça a terra azul do astronauta, a Amazônia vermelha das madeireiras. Somente ouça o Antero: “Estrelas — botões de prata do colete azul do Padre Eterno”. De lá viemos, da poeira cósmica, pra lá voltaremos, com Antero de Quental:… “desta altura vejo o amor, viver não foi em vão…”

De lado as divagações (bom exercício para suavizar o espírito, mais que a contemplação do ioga). Vamos falar dos quinze. Voltei, esta semana, de Londrina. Fui assistir à colação de grau, na UEL, de um neto, o Rafael. Há dois anos eu fui lá, para o mesmo fim — a formatura do Renato. No fim do ano, em São Paulo, na USP, a Ana Carolina. Fico à espera — aqui ou nas estrelas — do diploma da Ana Luiza, a mais nova. Tenho quatro netos — estou quase alcançando a meta. Filhos e netos: todos, como eu, lá do Sítio Guarantã. Das águas de prata e das bicas de coqueiro, do Corgo do Possidônio e da Siá Veridiana, meus avós. Mais de cem anos! Das matas do Coronel Batista Botelho, aos canaviais dos Quagliato… Do café ao etanol — essa garapa etilizada. Deixamos o milho para os porcos e as galinhas. Salvamos o curau e a pamonha e temos pena do México, sem tortilhas, sem o milho do Bush.

Chegado em casa, com chuva, fui atrás das minhas caixas de papéis (amarelos pelos anos e a palidez das saudades), para guardar o convite do Rafael. Como é natural (meus velhos amigos sabem disso), passei a mexer nos guardados. Lá estava o convite do Murilo (1979). Eu me comovi com a mensagem que justifica toda a minha vida e a da Nelly: “Ai de nós, se por nossa culpa, semente morrer semente”. Sempre plantamos, sempre regamos — até com o colírio do choro.

Mais no fundo achei a Edição Especial do “Ginasiano” (1938): Jornal do Ginásio Diocesano e Escola Superior de Comércio — Botucatu. Formatura de minha turma (quinze) de bacharelandos. Éramos quinze, seis anos juntos, da admissão ao quinto ano ginasial. Nunca mais nos encontramos. O Mário Guerra, de Bernardino de Campos; o Moacyr Jardim, de Três Lagoas-MS; o Nicolino Nobre, de Sussui; o Ivo Couto, de Pirambóia — faleceram, eu sei. E os outros? Éramos quinze, quantos somos? Quantos somamos e o que sobra dessa conta de subtração cruel?

Estou me lembrando de um dos quinze, a bem da verdade. Tivemos um encontro fortuito — faz anos. Contou-me a sua vida. Teve êxito, casou bem, tinha filhos, todos formados, bem empregados nas estatais. Fiquei feliz ao ouvir a sua história. Vida planejada, um belo patrimônio, seguro de vida, filhos exatos de um casamento perfeito, indiscutível. Estava esperando um acordo para a sua aposentadoria mansa e pacífica. Não perdera nada do estudante prevenido e calculista. Disse-me que, contrariando a esposa, já havia comprado (e pago) um jazigo perpétuo num cemitério à altura (digo fundura) da sua posição social. Minucioso como as chuvinhas portenhas do Jorge Luis Borges, disse-me que a conta do granito (lápide) a família enlutada acertaria dando uma bicada no gordo seguro. Mas, como tudo na vida (e na morte) tem custo e benefício, o meu velho colega já havia amortizado boa parte do custo da tumba, acertando várias vezes no jogo do bicho, apostando no número do túmulo. Não perguntei — é claro — por respeito ao seu gesto (justo para quem, perpetuada a espécie, quer o mesmo para a alma), se o número de sorte, o luminoso palpite era o do carneiro… (não o de granito) — o de lã.

Não é (esta máxima) um epitáfio, nem um pensamento que faça jus à memória de Antero, mas vem ao caso: “O seguro morreu de velho… e o desconfiado inda está vivo”. Ele está vivo, seguramente — confiem.

* In memoriam

* Publicado originariamente em 2018