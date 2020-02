Pascoalino: ‘Almanaque’

Almanaque

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

O espírito natalino chegava à minha casa pelas ondas médias do rádio, quando os reclames das Casas Pernambucanas vinham nos lembrar que já era dezembro. Então, meus pais armavam o presépio que crescia a cada ano em imagens e engenhocas que a gente tentava copiar dos presépios maiores do ano passado — só o menino Jesus continuava do mesmo tamanho, na manjedoura colocada na gruta de papelão amassado. Então eu campeava um pé de guatambu, madeira que nasceu para cabo de enxada, cujo ponteiro pintado de prata e salpicado de algodão dava uma boa árvore nevada. Isso somado ao medo de repetir de ano e aos novos almanaques da farmácia era o Natal.

O almanaque do Biotônico Fontoura era uma das poucas leituras possíveis lá em casa. Nas férias líamos as mesmas piadas, as mesmas adivinhas, e assim acabávamos decorando uma porção de coisas tão inúteis como aquelas que não nos ensinavam os livros didáticos. De bons conselhos (para manter a sua cozinha sempre limpa, o melhor é não sujá-la) a definições definitivas (o canivete é uma humilde faquinha que se dobra modestamente ante a vontade de qualquer pessoa), aqueles caderninhos sabiam tudo o que então devíamos saber.

Aprendi com os almanaques que o ioiô nasceu nas Filipinas no século XVI como arma de guerra, com dois quilos de peso e seis metros de corda, para virar brinquedo na França quase quinhentos anos depois. Aprendi que o grande mal do Brasil era a saúva e que para ser rico e saudável bastava andar de botina. Às vezes acontecia da farmácia distribuir o almanaque do Laboratório Catarinense, fabricante da milagrosa pomada Minâncora. Mas só mudavam os remédios; o princípio ativo da publicação continuava o mesmo: muita piada, carta enigmática, jogo dos 7 erros, caça palavras, calendário agrícola, horóscopo e os santos do dia. Você sabia que o camaleão pode mover os olhos para dois lados diferentes ao mesmo tempo (como o ministro Miguel Reale); ou que no mês de julho colhe-se araruta, batatinha, café, milho, mate, chicória crespa e lisa?

Se por um lado o almanaque nos ensinava a colocar a vírgula entre frases, como “O domador do circo tinha um leão e a mãe do domador era também o pai do leão”, ele alimentava ainda enormes lombrigas dentro de nós. Desejávamos os benefícios do Colírio Moura Brasil, do Vinho Reconstituinte Silva Araújo, do Regulador Xavier, das famosas Pílulas de Vida do Dr. Ross, e, claro, da Emulsão de Scott.

O almanaque de farmácia faz parte de muitas vidas passadas, de um Brasil passado que ia dar certo — só precisava andar calçado para não pegar amarelão como o Jeca Tatu. O Brasil brasileiro do Ary Barroso, do tempo em que nossos soldados heroicos eram chamados de “pracinhas”, da construção de Brasília, do fusca e da gonorreia.

Hoje o país já não fica mais de prontidão por causa das formigas, é verdade, e as farmácias também não são mais aquelas. Elas estão mais para as vaidades do que para as enfermidades humanas. Onde aquela gente toda pintada de mertiolate puxando uma perna, medindo febre, pedindo fiado, tomando soro na veia ou fazendo inalação?E aquela freguesa da saia comprida que vinha tomar injeção no músculo? E o banco de madeira para se conversar à toa?

Como filho de farmacêutico tenho para mim que as prateleiras de fórmica e vidro acabaram espantando os doentes das farmácias. A pessoa que hoje frequenta um desses estabelecimentos parece que não precisa de nada não, que está melhor do que nós, esbanjando saúde.

Até os balconistas estão mais saudáveis — pode reparar. Entra-se na farmácia por um costume que não se explica, atrás de uma guloseima, de um brinquedinho, no máximo para comprar um preservativo. Atrás do caixa sempre tem uma televisão ligada para nos dizer tudo o que precisamos saber. Às vezes me dá vontade de pedir um almanaque. Não peço por medo de que a jovem balconista vá procurar almanaque na letra A das gotas ou dos comprimidos.

* Publicada originariamente em 09/06/2002