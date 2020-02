Arquivo: o DEBATE na história

No domingo, 13 de outubro de 1985, o jornal informa que um projeto de venda de terrenos do município já estava na Câmara. O prefeito Onofre Rosa tinha planos de obter recursos para implantar uma usina de reciclagem de lixo, que custava Cr$ 400 milhões. A polêmica é que o projeto autorizava a venda de um imóvel na praça Leônidas Camarinha que, na verdade, fora doado ao INSS. Em outra reportagem, o plano de ceder o prédio do antigo “Colégio Cia. de Maria” a uma faculdade particular foi adiado. É que a OSEC (Organização Santamarense de Ensino), do santa-cruzense Chafic Jabali, acabava de sofrer uma intervenção em ato do Conselho Federal de Educação. O advogado Aser de Souza Campos elogiou o artigo “O Homem Matou o Rio Pardo”, do professor Hélio Castanho, e pediu às autoridades para proteger o rio de Santa Cruz. A edição também circulava com o suplemento “DEBATE Infantil”, por ocasião do Dia da Criança.

Publicado na edição impressa de 16/02/2020