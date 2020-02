Começou a folia!

Bloco Acogelc se apresentou ontem

na avenida; hoje tem Acadêmicos

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A mais tradicional festa do Brasil, o Carnaval de rua, começou ontem, 22, em Santa Cruz do Rio Pardo. Às 20h, o bloco Acogelc desfilou na avenida Tiradentes para milhares de pessoas e terminou na praça Leônidas Camarinha, onde o evento durou até meia-noite.

“Acogelc Toca Olodum” foi o tema do bloco de ontem — o primeiro a se apresentar nas festividades. Lucas Matheus Trindade Santana comandou as baterias e coreografias e garante que “Olodum é o Deus com quem a Acogelc se identifica”.

“Trabalho social e resgate das matrizes africanas. É nisso que acreditamos”, define. O bloco conta com 130 integrantes e só tende a crescer. “Mas virar escola, jamais. Não queremos isso”, afirma Lucas.

“Bloco é algo diferente, geralmente mais unido. Vem da Bahia. Podemos ter 500 integrantes e continuaremos sendo um bloco”, conta.

Apesar das belas mulheres que compõem o Acogelc, não houve nenhuma rainha de Carnaval neste ano. “Em vez de focar em uma só, optamos por mostrar todas elas”, afirma Lucas.

Todos os integrantes do Acogelc vestiram abadás coloridos. O bloco também conta com várias crianças, fato que chama a atenção. São poucos aqueles que têm mais de 35 anos.

Após a chegada do Acogelc na praça, as bandas Mazuquê e Katinguelê animaram o público com muito samba, pagode e, claro, marchinhas de Carnaval.

As festividades em Santa Cruz não param. Hoje, 23, o “Acadêmicos da Estação” desfile a partir das 20h na avenida e homenageia o advogado e radialista José Eduardo Catalano.

“Vamos contar a história de Santa Cruz. E não tem como falar dela sem falar do Catalano. Então, decidimos homenageá-lo”, afirma Isaías Braz Nascimento, que comanda o bloco.

O “Unidos da Divineia” chega à Tiradentes amanhã. Comandado por Jarbas Monteiro São Miguel, o bloco ensaiou até os 45 minutos do segundo tempo, na sexta-feira, 22.

O bloco da Divineia conta com cerca de 80 pessoas. “Haverá dez baianas”, diz Jarbas. Crianças também participam dos desfiles, mesmo tendo horário para dormir.

Na quinta-feira, 9, enquanto os pequenos se divertiam durante o ensaio, as mães foram taxativas: “Para dentro, pois amanhã tem aula”. “É importante, pois é um estímulo para que as crianças evitem se envolver com coisas erradas”, afirma Jarbas.

A grande expectativa do bairro é a chegada da segunda-feira. “Pena que é só um dia”, brinca Jarbas, apaixonado por carnaval.

A rainha do “Unidos da Divineia” é Luana Rosimeire de Souza, 33. Já participou de muitos carnavais, mas este é seu primeiro como rainha. Luana é mãe de cinco filhos — e todos eles participam da festa. O mais novo tem três anos.

O mais velho é Kayque Gabriel de Souza Moreira, 15. Gosta de Carnaval, mas prefere futebol. Está prestes a ser contratado por um time. É santista e ontem viu o time perder para o Ituano.

A mestra do tamborim do “Unidos da Divineia”, Aline de Castro Souza, 34, pula Carnaval há cinco anos. Sua equipe é composta principalmente por crianças. E tem espaço para todo mundo. “Quando o clima de Carnaval começa a ser sentido, dezenas delas vêm até mim. Pedem para participar”, afirma.

Aos 70, Tereza Cipriano da Silva conheceu o Carnaval há pouco tempo. “Meus pais nunca deixaram eu participar. Quando eu me casei, meu marido também não. Depois que conheci, nunca mais quis parar”, afirma.

E não parou mesmo. Tereza vai sair às ruas na segunda-feira ao lado das crianças. “Vou até onde a idade deixar. E espero que deixe por muitos anos ainda”, disse. Mulher firme, certamente vai aguentar por muito tempo. ‘Avó’ de todos do bairro, ela puxa a orelha dos pequenos quando necessário. “É preciso pôr na linha”, resume. O Carnaval, para ela, é uma maneira de fazer isso. “Momento de celebração, união”.