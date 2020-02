CARTAS – Edição de 23/02/2020

O último Asér

Ele teve um infarto, ficou com um trompo (coágulo no coração); um dia precisou operar da vesícula nenhum médico quis operá-lo, e Dra. Barbara Ruaza Benini afirmou: “Ele não sai vivo”.

Ele deve ficar em repouso absoluto, qualquer movimento de brusco ou coágulo pode se desprender e ele morre.

Ele passa 90% do tempo deitado, anda um pouco e lê bastante.

Ele só ajuda os outros, milhares de pessoas em Santa Cruz tem sua casa própria, graças a ele, doou dezenas de terrenos, vendeu terrenos em troca de doces que doava para entidades filantrópicas.

Ele tem um pomar agora só uma horta, a outra foi destruída pelo prefeito, ele doa frutas, legumes em Santa Casa e outras entidades.

Ele faz geléias, doces e doa tudo, não vende nada.

Ele quer doar 2 terrenos aos garçons do “Galego” que não tem casa própria,

o prefeito não permite.

Ele está cansado de ser perseguido pelo prefeito e pelo MP.

Ele doou varias chácara a amigos vendeu algumas para fazer um poço e colocar uma caixa d’água, um gerador e abrir ruas para 15 famílias, o seu lucro foi negativo, agora está sendo processado.

Outro dia, soube por um amigo, ele tem muitos amigos, o Lote 6 da quadra 35, virou rua e foi asfaltada.

Ele pediu para um amigo, falar com os procuradores, negociar uma compensação, eles nem ligaram, viraram as costas, como se dissessem, vá reclamar com o Bispo, alguém que estava ouvindo a conversa, rindo, falou: cobra pedágio.

Isso não faz com um idoso de 72 anos e muito doente, que até hoje, ajude muitas entidades filantrópicas e pessoas comuns, entreviste o Sr. Francisco Cubas, um homem honrado, típico representante de Santa Cruz do Rio Pardo.

Estou indo embora, estou muito doente, vivo caindo, outro dia cai no banheiro, demorei horas para levantar.

— Asér Luiz de Souza Campos (Salto Grande-SP)

Bem-estar psicológico dos idosos

O bem-estar psicológico e a saúde estão intimamente ligados nas idades mais avançadas. Podem ser distinguidos três aspectos do bem-estar psicológico: bem-estar avaliativo (ou satisfação com a vida), bem-estar hedônico (sentimentos de felicidade, tristeza etc.) e bem-estar eudemônico (senso de propósito e significado na vida).

Os cientistas Andrew Steptoe, Angus Deaton e Arthur A. Stone publicaram o artigo científico “Psychological wellbeing, health and ageing” (Bem-estar psicológico, saúde e envelhecimento), em que revisam os recentes avanços nesse campo e apresentam novas análises sobre o padrão de bem-estar entre as idades e a associação entre bem-estar e sobrevivência em idades mais avançadas.

O Gallup World Poll está fazendo uma pesquisa em mais de 160 países e que mostra uma curva em forma de U, quando avalia bem-estar e idade nos países ricos de língua inglesa, sendo que os vales (os níveis mais baixos de bem-estar) apresentam-se nas idades entre 45 e 54 anos. Mas esse padrão não é universal: por exemplo, os entrevistados da antiga União Soviética e do Leste Europeu mostram um grande declínio progressivo no bem-estar com a idade. A América Latina também mostra queda no bem-estar com a idade, enquanto o bem-estar na África Subsaariana mostra pouca mudança com a idade.

A avaliação de vida em forma de U costuma ser considerada padrão e foi recentemente descoberta em primatas não humanos (Weiss A et all, Evidence for a midlife crisis in great apes consistent with the U-shape in human wellbeing).

Um estudo da Gallup-Healthways Wellbeing nos EUA permitiu uma comparação entre avaliação da vida e bem-estar hedônico (A snapshot of the age distribution of psychological well-being in the United States), que seguiu o formato U com o vale em meados dos anos 50, quando há queda no bem-estar, mas é o momento em que se ganha mais.

A relação entre saúde física e bem-estar subjetivo é bidirecional, um implica no outro. Os idosos que sofrem de doenças como a coronariana, artrite e pulmonar crônica apresentam níveis elevados de humor deprimido e comprometimento do bem-estar hedônico e eudemônico. O bem-estar também pode ter um papel protetor na manutenção da saúde.

Em uma análise ilustrativa do Estudo Longitudinal Inglês do Envelhecimento (ELSA), os cientistas descobriram que o bem-estar eudemônico está associado a uma maior sobrevida, 29,3% das pessoas no quartil de bem-estar mais baixo morreram no período médio de acompanhamento de 8,5 anos, em comparação com 9,3% das pessoas no quartil de mais alto nível. É a confirmação do dito popular: tristeza mata!

As associações eram independentes de idade, sexo, fatores demográficos e saúde mental e física basal. Concluímos que o bem-estar do idoso é um objetivo importante para a política econômica e de saúde. As atuais teorias psicológicas e econômicas não respondem adequadamente às variações no padrão de bem-estar com a idade em diferentes partes do mundo. A aparente associação entre bem-estar e sobrevivência é consistente com um papel protetor de alto bem-estar, mas explicações alternativas não podem ser descartadas nesta fase..

— Mário Eugênio Saturno, (São José dos Campos-SP)

Já fazem quase nada pelo Município, faltam às sessões e recebem sem trabalhar. Na verdade, não deveriam receber nada. Trabalho voluntário.

— José Roberto (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Que comecem as cobranças! Se devem, têm que pagar!

— Jonas Peregini Piccirilli (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Ganhar sem trabalhar é uma lástima.

— Terezinha Frazzatto (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Parece fraude, não é mesmo? Eles estão ganhando sem trabalhar. Isso é muito desumano, desonesto. Falam em políticos corruptos. E isso significa o quê?

— Ana Maria Locutora (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Me lembro muito dele. Realmente ele era tudo isso, uma das pessoas mais cultas que conheci. Mais uma grande perda para Santa Cruz. Meus sentimentos a toda sua família.

— Divas Rosa Camargo (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Meus sentimentos à família e amigos. Um grande homem, um excelente professor, de uma inteligência e cultura invejáveis! Um homem dígno e atuante… vai deixar muitas saudades.

— Zilda Salomão (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Celso Pinheiro foi um ótimo Prefeito, um excelente educador. Trabalhou no jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, quando este era o mais importante diário do Brasil. Foi isso é muito mais, principalmente um grande humanista, um tipo em extinção no Brasil atual.

— Miguel Abeche (São José do Rio Preto-SP)

