DICAS – Edição de 23/02/2020

Homem-propaganda

Um velho ditado diz que, quem olha de longe, tem melhor percepção das coisas. É por isso que Otacílio Parras (PSB) não é tão conceituado como prefeito fora dos limites de Santa Cruz. Este seria o principal motivo de ele pagar propaganda volante para ser veiculada nas ruas das cidades vizinhas. Vaidoso, ele quer deixar o cargo, no final do ano, como uma unanimidade regional.

Humilhação

Funcionários da Codesan que trabalham no cemitério estão proibidos de beber água gelada, que existe no espaço. Com o calor torrencial dos últimos dias, com sol a pino, eles tiveram de recorrer às torneiras para matar a sede. Simplesmente lamentável.

Menos, professor!

Edvaldo Godoy (DEM), que até agora defendeu a anistia dos vereadores que receberam indevidamente por sessões nas quais se ausentaram, sugeriu que o jornal merecia um processo por divulgar a lista dos “gazeteiros” e os respectivos valores. Parece que, desde que trocou a oposição pelo governo, Edvaldo mudou a personalidade.

Cheiro no ar

Apesar de ter sido derrotada na licitação que distribuiu verba oficial de publicidade, a Difusora melhorou o humor em relação ao prefeito Otacílio Parras. A assinatura do contrato com a vencedora, a rádio Antena-A, está demorando mais do que o normal e tem gente apostando que tem boi na linha. Otacílio e a Difusora respondem a uma ação civil pública por improbidade em gastos irregulares em publicidade.

Recurso

Condenados em primeira instância por improbidade administrativa, o ex-prefeito de São Pedro do Turvo José Carlos Damasceno e seu ex-secretário Willian Lindomar agravaram no Superior Tribunal de Justiça para tentar suspender o processo no TJ. O julgamento está a cargo do ministro João Otávio de Noronha, presidente do órgão.

Recurso 2

O prefeito de Ourinhos Lucas Pocay (PSD) também tem um agravo para ser julgado no STJ. O processo principal é uma ação civil pública que questiona contratos da prefeitura, sem licitação, cujo beneficiário foi um doador de campanha de Pocay.

Descanso

O prefeito Otacílio Parras decidiu tirar férias e foi viajar.

Descanso 2

O secretário de Comunicação, Cláudio Antoniolli também viajou na semana passada. Na sexta-feira, terminou o expediente às 16h, horário em que saiu do serviço.

A‘MRover’ lá e aqui…

Empreiteira criticada pelos péssimos serviços prestados a Santa Cruz, a “MRover” está atendendo em vários outros municípios. Em julho do ano passado, por exemplo, assumiu a coleta e transporte do lixo em Botucatu. A diferença é que, naquele município, a frota apresentada pela empreiteira é totalmente nova.

‘Coisas de Política’

Família importante

A prefeitura da cidade abriu vagas para vários cargos. A contratação se daria através da análise do currículo e, também, de uma entrevista “muito criteriosa”. O candidato já se apresentou ciente que, fazendo parte de uma família influente, as oportunidades seriam maiores. Deste modo, logo no início da entrevista fez questão de ressaltar que pertencia à família “Brandão de Menezes”. Um dos seus irmãos era juiz, o outro procurador do Estado, sua mãe era promotora, e o pai ministro.

Ao sair, já com o emprego garantido, um conhecido que presenciou o fato perguntou ao amigo se não estava preocupado por tantas mentiras sobre sua família. Veio, então, a resposta:

—Na realidade, não menti em nenhum momento. Um irmão é juiz de futebol, o outro é procurador de emprego público, minha mãe é promotora de vendas de produtos de beleza e meu pai é ministro, sim… só que da eucaristia!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)