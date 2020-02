Emenda de Murilo mantém ilegalidade a funcionários comissionados

Vereador garantiu pagamento de

benefícios ilegais até o exercício de 2021

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Os benefícios aos detentores de cargos comissionados — de livre nomeação, sem necessidade de concurso público — serão pagos até 2021 pela Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, graças a uma emenda apresentada pelo vereador Murilo Sala (SD). A mudança aconteceu durante a votação do projeto do presidente Paulo Pinhata (MDB), que acaba com o pagamento de anuênio, quinquênio, sexta-parte e licenças-prêmios aos funcionários em cargos comissionados, embora somente na vacância. A votação aconteceu no início do mês e a emenda manteve os altos salários até o próximo ano.

A proposta havia sido acertada entre as bancadas e visa acabar com benefícios que criaram altos salários no Legislativo de Santa Cruz. De acordo com o texto, quando um dos comissionados fosse exonerado, o futuro ocupante do cargo deixaria de receber os benefícios. Além disso, os salários seriam reduzidos em quase 50%, já que outro projeto aprovado no ano passado estabelece novos valores, na vacância, para os cargos comissionados.

O objetivo era fazer uma reforma que acabasse com os chamados “megassalários”. O presidente Paulo Pinhata não escondeu que pretendia transferir comissionados para outras funções, através da exoneração e posterior recontratação para outro cargo. Seria uma forma de provocar a vacância em alguns cargos e, ao mesmo tempo, suprimir os benefícios e manter alguns funcionários.

Durante a discussão do projeto, porém, uma emenda assinada por oito parlamentares — Murilo Sala, Edvaldo Godoy, Cristiano de Mranda, Marco “Cantor” Valantieri, Lourival Heitor, Milton de Lima, Luiz Antônio Tavares e João Marcelo Santos — estabeleceu que o fim dos benefícios individuais ao funcionário só será suspenso a partir de 2021.

Na prática, isto significa que um funcionário exonerado de um cargo e admitido em outro continuará recebendo quinquênio, anuênio, sexta-parte ou o direito a licença-prêmio.

Durante a sessão, o procurador jurídico foi chamado à tribuna para “explicar” a emenda. O advogado João Luiz de Almeida Júnior, porém, sugeriu que qualquer explicação deveria ser dada pelo autor da proposta.

Segundo Murilo Sala, a emenda evita a redução de salários que, de acordo com ele, poderia até provocar alguma ação judicial contra o presidente da Câmara. “É para garantir direitos adquiridos e a irredutibilidade dos salários”, afirmou Murilo. O vereador disse que a emenda evita que, em caso de recontratação, o funcionário perca os acréscimos.

Agora, com a mudança na lei, os benefícios incorporados aos vencimentos dos comissionados só serão suspensos através da exoneração completa do funcionário, sem que ele seja recontratado para outra função. Na prática, a emenda “protegeu” pagamentos que são considerados ilegais e inconstitucionais em todo o País.

O presidente da Câmara, Paulo Pinhata, que sempre demonstrou receio em exonerar funcionários comissionados, foi à tribuna para explicar que pelo menos dois cargos ocupados por livre nomeação custam ao Legislativo quase R$ 400 mil ao ano. O vereador, porém, fez questão de eximir os atuais comissionados. “Eles não têm culpa desses salários”, afirmou. E seguida, comparou salários de até R$ 16 mil pagos pela Câmara aos vencimentos de um professor, que é muito menor. “Este aguenta muitos alunos, na raça, e ganha no máximo R$ 3 mil”, lembrou o presidente.

‘Supersalários’

Mesmo sem citar nomes, Paulo Pinhata se referiu ao assessor parlamentar José Eduardo Catalano e à diretora-geral Rosely Rissato, que detêm os maiores salários pagos aos comissionados. Catalano ganha cerca de R$ 16 mil mensais, enquanto Rosely recebe em torno de R$ 12 mil.

Os valores atingiram este patamar porque Catalano e Rosely são os mais antigos funcionários comissionados da Câmara. O advogado foi nomeado em 1992, enquanto Rissato está no Legislativo desde 1988, ambos sem concurso público. Assim, ao longo dos anos os vereadores foram aprovando leis que beneficiavam cada vez mais os funcionários, inclusive criando benefícios trabalhistas que, no serviço público, são exclusivos de servidores concursados.

Para piorar a irregularidade, a Câmara criou um sistema próprio de salários, o que não é permitido, já que, juntamente com o Executivo, ela integra o chamado município. Na prefeitura, por exemplo, nenhum funcionário comissionado recebe os benefícios trabalhistas.

A doutrina é clara: os cargos comissionados não podem fazer parte de um plano de carreira e não têm direito aos acréscimos exclusivos de concursados, como aqueles pagos pela Câmara de Santa Cruz. Segundo posicionamento do STF, esta regra acontece porque o comissionado, por sua própria característica, não pode ter direito adquirido, já que é demissível sem justa causa. Assim, como já decidido nos tribunais, mesmo no caso de exoneração não é devido o aviso prévio ou a multa de 40% do FGTS.

A maioria das empresas que prestam consultorias a órgãos públicos também alertam que os benefícios a comissionados são inconstitucionais. É o caso da “Grifon Brasil”, que já emitiu vários pareceres sobre o assunto. A Câmara de Santa Cruz é assinante da Grifon, mas, neste caso, age contra o posicionamento da assessoria.