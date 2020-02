João Ferreira: ‘Capivaras, antas e sacripantas’

Capivaras, antas e sacripantas

João Ferreira

Da Equipe de Colaboradores

POLÍTICA A cidade de Ipaussu tem vivido dias difíceis. Há anos, mais de cinquenta capivaras povoam o cenário local, pois vivem às margens do lago municipal.

Duas crianças e um adolescente morreram nos últimos meses em decorrência da febre maculosa, causada por uma bactéria transmitida pelo carrapato estrela que, por sua vez, usa as capivaras como hospedeiras. Uma tragédia.

Mas o que as antas e os sacripantas têm a ver com as capivaras de Ipaussu?

As capivaras foram levadas para o local há mais ou menos vinte anos. Durante quase todo esse tempo, funcionaram como uma fonte de curiosidade para o lago municipal. Afinal, os animais são silvestres e chamam a atenção de crianças, adolescentes e adultos. Houve até mesmo uma reportagem de uma emissora de televisão em 2014 em razão dos ferimentos sofridos por um desses simpáticos bichinhos. Até aí, tudo bem.

Naquela oportunidade, a remoção das capivaras já era cogitada pelas autoridades municipais. Consta que a Prefeitura de Ipaussu oficiou alguns órgãos públicos federais e estaduais para tomarem providências.

O que aconteceu nesse período? Nada. Depois de quase seis anos, as capivaras continuam no local e, agora, funcionam como um resort de carrapatos. Seis anos!

Os ofícios foram engavetados? Foram perdidos no caminho? Criaram pernas e fugiram? Onde estão as respostas? Onde estão as providências? Onde estão as autoridades?

Enquanto famílias inteiras foram despedaçadas pelo trágico falecimento de seus filhos, ofícios repousam nos gabinetes governamentais sem que uma resposta tranquilizadora seja dada à população. A comunidade ipaussuense exige uma solução das autoridades. Mas onde entram as antas e os sacripantas nessa história?

Ora, antas são aquelas autoridades que tinham o dever de agir e não o fizeram, por incompetência ou burrice. Sacripantas são as autoridades velhacas que, mesmo diante de três mortes, preferem pensar mais na corrida eleitoral ao invés de defender os interesses da população ipaussuense.

Na fauna de Ipaussu, as capivaras continuam a povoar o lago municipal, mas, ao menos, não dividem o espaço com as antas e os sacripantas, que circulam em gabinetes governamentais e chafurdam na lama da incompetência.

Resta saber quem vai embora primeiro: as capivaras ou as antas e os sacripantas?

* João Ferreira é advogado em Santa Cruz do Rio Pardo